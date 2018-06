: #News #Brucia riserva nel Ragusano,evacuazioni - CyberNewsH24 : #News #Brucia riserva nel Ragusano,evacuazioni - NotizieIN : Brucia riserva nel Ragusano,evacuazioni - TelevideoRai101 : Brucia riserva nel Ragusano,evacuazioni -

Fiamme nella zona dell'antica cittàStato di Kamarina, unadel, che ospita due villaggi turistici. L'incendio è alimentato dal forte vento di scirocco che non aiuta i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento. Al lavoro anche un elicottero dei vigili del fuoco di Catania, mentre è partita anche la richiesta per avere dei canadair. Per motivi precauzionali sono stati evacuati gli ospiti dei villaggi, molti dei quali hanno trovato riparo in spiaggia.(Di giovedì 7 giugno 2018)