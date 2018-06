Bridge allo stadio Olimpico | l’evento il 9 giugno

romadailynews

(Di giovedì 7 giugno 2018). In 600 tra campioni e non per il 1° Trofeo Città di Roma. L’obiettivo è proprio quello di rilanciare le competizioni nella capitale. “Volevamo riportare a Roma un grande evento bridgistico sulla scia di quelli passati” ha dichiarato il Presidente del Comitato RegionaleLazio Gabriele Tanini. Sabato 9, Roma sarà anche la capitale delitaliano.sono infatti attesi circa 600 giocatori, fra campioni e neofiti, per la prima edizione del Trofeo a Coppie Città di Roma. Un evento organizzato dall’Associazione Università delin collaborazione con il ComitatoLazio e con la Federazione Italiana Gioco, nato sulla tradizione dei rinomati tornei che hanno avuto come sfondo la città eterna. In passato, infatti, si sono giocati eventi internazionali all’Hilton, numerose competizioni a Caracalla e ancora a ...