Briatore sulla Juventus | “gli scudetti sono 37 | sì ad Icardi ma senza Wanda Nara…”

(Di giovedì 7 giugno 2018)ore calde sul mercato della, in particolar modo continuano le voci su un possibile scambio Higuain-. Ecco le parole di Flavioalla trasmissione La Zanzara su Radio 24: “Consigliare a Buffon di andare al Psg? Sì, 100%. Fa bene sicuramente a continuare, un portiere come Buffon secondo me poteva continuare alla Juve. Lìproblemi loro, ma io l’avrei trattenuto almeno un’altra stagione. Scambio Higuain-? Dipende se con la moglie ola moglie lo farei. Credo che Higuain abbia fatto molto bene alla Juve. Il problema di Higuain è che ogni volta che andiamo a fare una partita internazionale noi ci spegniamo. Siamo molto forti nel campionato italiano, ma quando usciamo dall’Italia non ci siamo più. Per vincere la Champions League, la Juve deve investire e deve investire molto. Per avere una squadra che può giocarsela credo debba spendere. ...