Brasile | Tite confermato alla guida della Nazionale verdeoro | pronto un contratto fino al

sportfair

: ???? #Brasile • Formazione titolari prevista contro la Croazia: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; C… - Andersinho_ITA : ???? #Brasile • Formazione titolari prevista contro la Croazia: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; C… - Andersinho_ITA : ???? #Brasile #Seleção Lunga vita al capo! La federazione brasiliana vuole mister #Tite per altri 4 anni; ma lui p… - arboIenda : RT @Andersinho_ITA: ???? #Brasile #Seleção Mister #Tite con #Miranda e #ThiagoSilva in difesa ha zero gol subito. ???? 3 x 0 ???? - 47 minuti… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Secondo la stampa brasiliana,prolungherà il suocon labrasilianaal Mondiale del 2022 in Qatar Adenor Leonardo Bacchi, detto, continuerà ad allenare ladi calcio delanche dopo il Mondiale di Russia 2018. Secondo il portale “UOL”, la CBF (Conferaçaoira de Futbol) avrebbe preso la decisione di confermare il Ct prima dell’inizioCappa del Mondo., che lo scorso 25 maggio ha compiuto 57 anni, resterà“Seleção”al 2022 per la Coppa del Mondo del Qatar, come riportato dal sito di “GloboEsporte”. (ADNKRONOS) L'articolounal 2022 SPORTFAIR.