romadailynews

: Bozzi: a Roma tornerà figura del ‘nonno vigile’: Di seguito le parole del capogruppo liste… - romadailynews : Bozzi: a Roma tornerà figura del ‘nonno vigile’: Di seguito le parole del capogruppo liste… - anderboz : @RomaWebReport @battaglia_persa Per voi e per tutti ripubblico: prima e ultima pagina Memoria Giunta nascosta… -

(Di giovedì 7 giugno 2018): esperienza del ‘nonno vigile’ c’è in tutta Italia– Di seguito le parole del capogruppo liste civiche autonomiste Ora e Un Sogno Comune in Municipio X, Andrea. “Sono molto felice per la votazione in Consiglio all’unanimità della risoluzione che mi vede primo firmatario. Che vuole riportare nel nostro Municipio ladel cosiddetto Nonno Vigile. Ringrazio il presidente della commissione Scuola di cui faccio parte, Enrico Sarazzi del M5S. Dal primo giorno in cui gliela proposi ha accolto l’idea. L’ha sviluppata insieme a tutti i colleghi di maggioranza e opposizione in un percorso virtuoso. Ho sempre detto che faccio un’opposizione costruttiva, laddove possibile. Questa è la risposta a chi continua a indirizzarmi, invece, accuse strumentali e faziose di lavorare solo e sempre contro questa ...