Boxe | Europei femminili 2018 | Assunta Canfora firma il colpaccio! Sconfitta Sandy Ryan

Boxe - Europei femminili 2018 : Irma Testa si arrende a Potkonen - out agli ottavi di finale. Arianna De Laurenti vola ai quarti : Irma Testa conclude precocemente la propria avventura agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La campana si è dovuta arrendere agli ottavi di finale della categoria 60kg contro la forte finlandese Mira Potkonen, una veterana integerrima di 37 anni che ha già vinto il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali della stessa stagione in cui conquistò anche l’argento continentale ...

Boxe : Europei donne al via a Sofia : Sconfittainvece per la campionessa del mondo 2016: Mesiano ha perso 5-0negli ottavi contro l'irlandese Walsh.

Boxe - Europei femminili 2018 : Valentina Alberti domina negli ottavi - 5-0 ad Angelsen. Si vola ai quarti : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia in quel di Sofia (Bulgaria) per quanto riguarda gli Europei di Boxe femminile 2018. Dopo la delusione per l’eliminazione di Alessia Maesiano, campionessa del mondo in carica, nei 57 Kg contro l’irlandese Walsh, arriva il riscatto per la nazionale tricolore con Valentina Alberti che centra una splendida vittoria nei 64 Kg. L’azzurra si è sbarazzata per 5-0 della norvegese Angelsen. ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Alessia Mesiano eliminata agli ottavi di finale! La Campionessa del Mondo si arrende a Michaela Walsh : Finisce subito l’avventura di Alessia Mesiano agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa del Mondo 2016 è stata sconfitta per decisione unanime (5-0) dall’irlandese Michaela Walsh negli ottavi di finale della categoria 57kg. L’azzurra, che aveva beneficiato di un bye al primo turno (mentre la sua avversaria aveva dovuto battere ieri l’inglese Karriss ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Irma Testa - debutto coi fiocchi. Spazzata via Yildiz - ora Potkonen agli ottavi di finale : Tutto facile per Irma Testa all’esordio negli Europei 2018 di Boxe femminile, incominciati oggi alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’azzurra ha sconfitto la turca Esra Yildiz con un netto 5-0 al termine di un incontro dominati in lungo e in largo dalla nostra pugile, capace così di approdare agli ottavi di finale della categoria 60kg (pesi leggeri). La 20enne ha sempre tenuto il centro del ring, ha punito l’avversaria con un ...

Boxe - Europei femminili 2018 : sorteggiati i tabelloni - tutti gli abbinamenti e i match delle azzurre. Testa - Mesiano e Silva da medaglia : Sono stati sorteggiati i tabelloni degli Europei 2018 di Boxe femminile, in programma da oggi al 12 giugno alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’Italia sarà presente alla rassegna continentale con otto azzurre che cercheranno di farsi strada e che proveranno a puntare alle medaglie. Irma Testa è la nostra punta di diamante. La prima italiana capace di qualificarsi alle Olimpiadi scenderà in campo già oggi pomeriggio contro la turca ...

Boxe femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Testa - Mesiano e Silva a caccia delle medaglie! : Emanuele Renzini, head coach della Nazionale Italiana di Boxe femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno alla Asics Arena di Sòfia dal 5 al 12 giugno. L’Italia vuole essere assolutamente protagonista nella rassegna continentale e ha tutte le carte in regola per giocarsi delle medaglie importanti. Nella capitale bulgara presenteremo una formazione arrembante e agguerrita composta da otto atlete tra le ...

Boxe femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Testa - Mesiano - Alberti e Silva le stelle azzurre : Gli Europei 2018 di Boxe femminile si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 5 al 13 giugno. La Nazionale Italiana ha appena concluso un training camp ad Assisi ed è pronta per giocarsi e sue carte. Devono ancora essere comunicate le convocazioni ufficiali per la rassegna continentale ma non dovrebbero esserci grandi sorprese in seno a un gruppo che punta in particolar modo su alcuni totem. Spicca naturalmente Irma Testa, la prima pugile italiana ...

Boxe : bronzo per Gabriele Crabargiu agli Europei schoolboy in Bulgaria : Grosseto, 31 maggio 2018 - Ottimo esordio internazionale per Gabriele Crabargiu agli Europei di pugilato giovanili. Con l'esperienza di soli 8 match, Gabriele Crabargiu riesce comunque a conquistare ...

Boxe femminile - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sòfia, capitale della Bulgaria, ospiterà gli Europei 2018 di Boxe femminile. La massima rassegna continentale di pugilato riservata al gentil sesso si svolgerà dal 4 al 12 giugno presso la Asics Arena. L’Italia proverà a essere protagonista con alcune delle sue stelle come Irma Testa, Valentina Alberti, Alessia Mesiano. Gli Europei 2018 di Boxe femminile si svolgeranno secondo questo calendario, gli orari sono ancora da definire. Non sono ...

Boxe femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale verso gli Europei. Spiccano Testa - Mesiano e Alberti : Si avvicinano gli Europei 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 4 al 13 giugno. Proprio in vista della rassegna continentale è stato convocato un collegiale che si terrà ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Al termine le azzurre convocate partiranno alla volta della capitale bulgara per andare a caccia delle medaglie. Spiccano soprattutto Irma Testa, Alessia Mesiano e Valentina Alberti. Roberta Bonatti ...

Boxe – Europei elite femminili : tutto pronto a Sofia - si parte il cinque giugno con la cerimonia d’apertura : L’Asics Arena di Sofia ospiterà l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno Sarà l’Asics Arena di Sofia a ospitare l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno. La competizione si aprirà ufficialmente il giorno 5 con il peso ufficiale, i sorteggi, la cerimonia di apertura e i primi match della fase preliminare, che durerà fino al giorno 9. Il 10 ci sarà ...

Biancamaria Tessari - la perla sarda della Boxe al femminile. Oro agli europei Youth. E adesso missione mondiali : Il tecnico non era presente all'incontro finale - dove Biancamaria è stata assistita da un'altra allenatrice - ma ha seguito la sua pupilla in streaming. 'È stata una tortura - aggiunge tra il serio ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Millas - La Piana e Tessari vincono l’oro! L’Italia risplende a Roseto : L’Italia conquista tre medaglie d’oro agli Europei Youth 2018 di Boxe che si sono conclusi oggi a Roseto degli Abruzzi. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Naichel Millas (sconfitto il russo Teterev per 3-2 tra i 75kg), Martina La Piana (5-0 alla bulgara Stoeva tra le 51kg, la siciliana conquista il secondo titolo continentale dopo quello juniores dello scorso anno) e Biancamaria Tessari che batte la turca Guldagi per ...