Apertura di segno positivo per le, sulla scia positiva di Wall Street e Tokyo. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segna +0,68% a 21.955 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 243 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,92%. Londra +0,31%, Parigi +0,41% e Francoforte +0,32%. Euro ancora in rialzo a 1,1808 dollari e 129,948 yen sui mercati valutari del Vecchio Continente.(Di giovedì 7 giugno 2018)