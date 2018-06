Borsa | Tokyo apre in rialzo | +0 | 51%

Borsa - Tokyo apre la seduta a +0 - 51 : 02.58 La Borsa di Tokyo apre gli scambi con il segno più in scia alla chiusura positiva degli indici azionari Usa, con il Dow Jones nuovamente sopra quota 25mila, e l'indebolimento della divisa nipponica sulle principali valute. L'indice Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,51% a quota 22.741,96, con un guadagno di 116 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 110,10, e sull'euro a un valore di 129,70.

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 38% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,38% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.625,73 punti, con un guadagno di 86,19 punti, pari allo 0,38 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.520,31 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 22.498,59 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 03% - : ANSA, - Tokyo, 6 GIU - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni invariata, dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi e con gli investitori che guardano ai possibili sviluppi sui ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 28% : La Borsa di Tokyo termina le contrattazione col segno più, sostenuta dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa, mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra i ...

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo - Nikkei +0 - 28% : Roma, 5 giu. , askanews, Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un progresso dello 0,28%, a 22.539 punti grazie ai dati macroeconomici Usa sul lavoro e al ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 28% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,28% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.539,54 punti, con un guadagno di 63,60 punti, pari allo 0,28 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.552,17 punti, salendo 5 minuti dopo fino a 22.602,13 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 34% - : Tokyo, 5 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, trainata dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa e mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra ...

Tokyo - la Borsa chiude in netto rialzo : indice Nikkei a +1 - 37% : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in netto rialzo, seguendo la reazione degli indici azionari statunitensi ai dati incoraggianti dal mercato del lavoro. L'indice Nikkei segna ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 37% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,37% – La Borsa di Tokyo apre la nuova settimana chiudendo in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.475,94 punti, con un guadagno di 304,59 punti, pari all’1,37 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.365,09 punti, scendendo un minuto dopo fino a 22.355,83 punti, il livello più ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 85% - : ANSA, - Tokyo, 4 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi, dopo i dati incoraggianti dal mercato del lavoro ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 14% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,14% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.171,35 punti, con una perdita di 30,47 punti, pari all0 0,14 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.126,25 punti, scendendo subito dopo fino a 22.098,04 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in ...