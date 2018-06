Borsa | Europa chiude all' insegna della cautela aspettando la Bce

Borsa Europa aprono bene - Madrid +0 - 6% : ANSA, - MILANO, 7 GIU - Apertura positiva per le Borse europee. All'indomani del via libera della Camera al governo, Milano è maglia rosa , +0,68% a quota 21.955 punti, insieme a Madrid , +0,6%, , ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati dall'Europa (6 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 05:24:00 GMT)

Borsa : Europa fiacca - Milano +0 - 3% : ANSA, - Milano, 5 GIU - Borse europee fiacche dopo la diffusione degli indici di fiducia dei manager in Italia e in attesa di quella in Germania, Francia e nell'Ue, seguita dalle vendite al dettaglio ...

Borsa Europa chiude bene - svetta Madrid : ANSA, - MILANO, 1 GIU - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,24% a 5.465 punti, Francoforte lo 0,95% a 12.724 punti e Londra lo 0,31% a 7.071 punti. In luce ...

Borsa : Europa positiva - Milano +1 - 4% : ANSA, - Milano, 1 GIU - Mantengono la vivacità fino alla fine le borse europee, con Madrid , +1,78%, che sorpassa Milano , +1,43%, dopo un rallentamento in concomitanza con il giuramento del nuovo ...

Borsa : Milano - +2 - 6% - la migliore d'Europa nell'attesa del giuramento del Governo : Piace inoltre il nome di Giovanni Tria al ministero dell'Economia, visto che in passato il professore si e' espresso sull'inopportunita' di uscita dall'euro realizzata unilateralmente dall'Italia e ...

Borsa italiana peggiore in Europa - pesano politica e spread. FTSE MIB -0 - 15% : Resta alta la tensione tra Lega-M5S e il Quirinale sui nomi della squadra di governo: la candidatura di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, portata avanti soprattutto da Matteo Salvini, sta ...

Borsa : Europa apre positiva - Parigi +0 - 4% : ANSA, - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo. Francoforte segna un +0,48% con il Dax a 12.917 punti. Parigi è più o meno sugli stessi livelli con Cac 40 che registra un +0,4% a 5.570 ...

La Lega a muso duro contro l'Europa : la Borsa scende e lo spread s'impenna : Questa la cronaca dell'ennesima giornata politico-finanziaria di passione, all'indomani dell' incarico che il professor Giuseppe Conte ha ricevuto dal Capo dello Stato , Sergio Mattarella. Il premier ...

Borsa MILANO peggiora su allargamento spread - indebolimento Europa : ...della BORSA un trader cital'inversione di tendenza dello spread Btp/bund per lepersistenti incertezze sul nuovo governo e in particolare sulla nomina al ministero chiave dell'Economia, il calo dei ...

Borsa - l'Europa apre poco mossa : ANSA, - MILANO, 22 MAG - Apertura in rialzo per le Borse europee. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,42% a 13.132 punti, a Parigi il Cac 40 è poco mosso , +0,01% a quota 5.637 punti, così come il ...

Borsa : Milano ultima in Europa - ma con stacco cedola - - sale la febbre dello spread : Gli investitori attendono il nome del premier. Intanto lo spread tocca i 175 punti base, ai massimi da 7 mesi, poi scende leggermente. Indice Ftse Mib in calo, ma pesa lo stacco del dividendo di 19 ...

Borsa : Milano ultima in Europa - con stacco cedola - - sale la febbre dello spread : Gli investitori attendono il nome del premier. Intanto lo spread tocca i 175 punti base, ai massimi da 7 mesi, poi scende leggermente. Indice Ftse Mib in calo, ma pesa lo stacco del dividendo di 19 ...

Borsa : Europa - Parigi -0 - 13% in chiusura : ANSA, - MILANO, 18 MAG - Borse europee deboli in chiusura. Parigi ha ceduto lo 0,13% a 5.614 punti, Francoforte lo 0,28% a 13.077 punti e Londra lo 0,12% a 7.778 punti.