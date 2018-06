Borsa | Avvio in frazionale rialzo per Shenzhen | +0 | 31%

Borsa : Avvio in rialzo per Seul - in progresso dello 0 - 59% : Balza in avanti l'indice KOSPI, con un incremento dello 0,59%, a quota 2.468,26 in apertura.

Borsa MILANO - balza in avvio dopo nuovo governo - forti i bancari : La casella dell'Economia è stata affidata a Giovanni Tria,mentre Paolo Savona rivestirà il ruolo di ministro per gliAffari europei. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib è in rialzo del 2,2%, performance di ...

Borsa - avvio negativo a Milano : Ftse Mib -0 - 24% - All Share -0 - 15% : avvio di seduta negativo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib dopo i primi scambi cede lo 0,24% a 22.695 punti, mentre il Ftse Italia All Share perde lo 0,15% a 24.914 punti. Lo spread Btp-Bund dopo un ...

Borsa italiana vira al rialzo dopo tensioni spread in avvio. FTSE MIB +0 - 71% : Situazione politica in stallo dopo la candidatura di Giuseppe Conte a premier proposta ieri pomeriggio da Lega e M5S al presidente Mattarella: quest'ultimo sembra intenzionato a prendersi una pausa ...

Borsa MILANO - avvio debole - focus su politica - risultati trimestrali : Apertura debole a PiazzaAffari che non sembra tuttavia registrare una particolarereazione negativa alle novità sul fronte politico interno con lapossibile nascita di un governo Lega-M5S.

Borsa : Europa incerta in avvio - a Milano sale Tim/ Management contro Elliott : "Piano irrealizzabile" : Borsa: Europa incerta in avvio, a Milano sale Tim. Il Management si scaglia contro il fondo americano Elliott e i suoi piani: "Prematuri e irrealizzabili"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:05:00 GMT)

Borsa : Europa in rialzo in avvio : ANSA, - MILANO, 10 APR - Le Borse in Europa si posizionano tutte in terreno positivo in avvio di seduta. L'indice di Francoforte sale dell'1,05% a quota 12.389, Parigi dello 0,69% a 5.299 punti e ...

La Borsa di New York sorride in avvio di settimana : Teleborsa, - Partenza al rialzo per i principali indici statunitensi , come preannunciato dai future USA. La borsa americana riapre i battenti all'insegna della positività, dopo le perdite di venerdì ...

La Borsa di New York sorride in avvio di settimana : Partenza al rialzo per i principali indici statunitensi , come preannunciato dai future USA. La borsa americana riapre i battenti all'insegna della positività, dopo le perdite di venerdì scorso sui ...