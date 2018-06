Bonafede al Palagiustizia di Bari | Non serve commissario per tendopoli

rainews

: Palagiustizia di Bari, arriva Bonafede: ‘Situazione grave’ - Corriere : Palagiustizia di Bari, arriva Bonafede: ‘Situazione grave’ - DalilaNesci : Il Ministro Bonafede al Palagiustizia di Bari ( - AttilioSimpatia : RT @DalilaNesci: Il Ministro Bonafede al Palagiustizia di Bari ( -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Malagiustizia. "Io non sono contrario alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale, che individua un soggetto plenipotenziario. Questa situazione delavviene difronte all'inerzia del ministro, siccome il ministro non è inerte, non c'è nessun motivo ...