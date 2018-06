Bonafede | a Bari ho trovato una situazione impossibile

Palagiustizia Bari - Bonafede : è grave : 12.51 "La situazione è chiaramente grave e urgente. Sono venuto qui per verificare di persona. Parleremo dopo questa giornata in cui farò il sopralluogo e soprattutto avrò un dialogo con tutti coloro che sono qui e con i quali ci può essere un confronto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Bonafede,arrivando a Bari per visitare la tendopoli allestita nel parcheggio del Palazzo di Giustizia, dopo che l'immobile è stato dichiarato ...