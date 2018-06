Boccia | sull' Iva che non aumenterà siamo in linea con Di Maio

Iva - Boccia esulta : “Bene - crea aspettative”. Poi benedice la pace fiscale. E sull’llva : “Non deve chiudere” : Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio sul mancato aumento dell’Iva, all’assemblea generale di Confcommercio, ad esultare è anche Confindustria. “Una grande apertura del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro che crea grandi aspettative. Ci auguriamo quanto prima un confronto. È in governo che vuole cambiare in meglio il Paese. Lasciamoli lavorare”, ha rivendicato. Per poi benedire l’ipotesi di ...

Il Papa Boccia i vescovi tedeschi sull’intercomunione e Marx si infuria : Roma. Il Papa ha rispedito al mittente il documento con cui la Conferenza episcopale tedesca si preparava a dare il via libera alla cosiddetta “intercomunione”, vale a dire la possibilità che un coniuge protestante di un cattolico acceda all’eucaristia. I vescovi tedeschi, in stragrande maggioranza

Boccia : partiti chiariscano sull'euro : 17.28 L'euro è "imprescindibile", come l'Europa. "Altra cosa è riformare l'Europa dal di dentro. Sarebbe opportuno che tutti partiti politici chiarissero il fatto di non uscire dall'euro". Così il presidente di Confindustria, Boccia, al Festival dello Sviluppo sostenibile. "Tornare a una valuta debole in un Paese che non ha materie prime e riportarlo alla svalutazione significa creare non solo danni alle imprese ma anche alle famiglie ...

La Cei Boccia la flat tax : «Più tasse sulle attività speculative» Flat tax : può funzionare? - A chi conviene? : La Cei boccia la Flat tax e considera tra i «principi irrinunciabili» quello della «progressività fiscale», il che vuol dire «non tagli per tutti genericamente ma per le fasce per le quali è ...

Boccia : fare chiarezza sulle coperture delle promesse elettorali - : Il presidente di Confindustria lancia un avviso ai leader di Lega e Movimento 5 stelle in vista del prossimo governo: "Non è chiaro dove si recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi ...

RIFORMA PENSIONI/ Per il nuovo Governo la richiesta di Boccia : meno enfasi sulle pensioni (ultime notizie) : RIFORMA pensioni, ultimissime. Il messaggio di Vicenzo Boccia per il nuovo Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:06:00 GMT)

Boccia : puntare sulla crescita o l'Italia torna povera e agricola : Roma, 23 mag. , askanews, Bisogna progredire 'lungo la strada della crescita e del lavoro' e rimettere al centro l'industria, 'scomparsa dal dibattito di questi mesi'. Altrimenti il rischio è di 'fare ...

Boccia : meno enfasi sulle pensioni - la missione è il lavoro : Roma, 23 mag. , askanews, Il nuovo Governo dovrà mettere 'meno enfasi sulle pensioni' perché 'occorre ricucire lo strappo intergenerazionale' e spostare la sua attenzione 'più sul lavoro che acquista ...

Regione Lazio - dopo il caso del responsabile anticorruzione il Tar Boccia anche il regolamento sulle nomine : Il Tar del Lazio ha sospeso il regolamento della Regione guidata da Nicola Zingaretti sulle nomine dei direttori regionali, impedendo di fatto all’amministrazione l’affidamento di nuovi incarichi di vertice. La sentenza, datata 19 maggio, è l’onda lunga della vicenda della rimozione del responsabile dell’anticorruzione della Regione, Pompeo Savarino. Quest’ultimo il 21 marzo scorso era stato allontanato da Zingaretti in persona: due giorni ...

Le Banche per lo sviluppo dimenticano la sostenibilità : Bocciate sull'accordo di Parigi : ROMA - Non te lo aspetteresti dalle Banche mondiali per lo sviluppo. Finanziate dai governi o in mano ai governi sono istituzioni dedicate a finanziare progetti di crescita, in particolar modo nei ...

Riforma pensioni/ Boccia chiede verità sulla Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 11 maggio. Vincenzo Boccia chiede verità sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:06:00 GMT)

Arbitri Serie A - altra Bocciatura per Orsato o… forse no : la decisione sull’arbitro di Inter-Juve : altra bocciatura per l’arbitro Orsato, protagonista in negativo del disastro in occasione della gara di campionato tra Inter e Juventus, adesso ‘riposo forzato’ per la seconda settimana consecutiva, l’arbitro non è stato designato per alcuna partita. Il fischietto veneto dirigerà una gara di Qatar Super League a Doha il 12 maggio, una scelta destinata a fare discutere e considerata una sorta di ‘vacanza ...

Usa - Bocciato per la terza volta il programma di Trump sull'immigrazione : Il programma che Trump vuole abolire è il DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Voluto dall'allora presidente Barack Obama, ha l'obiettivo di proteggere dalle espulsioni gli immigrati irregolari che erano entrati negli Stati Uniti quando erano bambini

Silvio Berlusconi Boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede accelerazione sulla formazione del governo : "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. Il leader della Lega aveva detto: "Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi ...