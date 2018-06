BMX | Mondiali 2018 | Tommaso Gasparoli conquista l’argento nel Challenge 15 16 anni!

oasport

: Mondiali BMX: A Baku è argento per Gasparoli! - Federciclismo : Mondiali BMX: A Baku è argento per Gasparoli! - bicitv : #Mondiali #BMX: a #Baku è argento per l’allievo Tommaso #Gasparoli - diroccorenato : RT @Federciclismo: Mondiali BMX: A Baku è argento per Gasparoli! -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Si aprono subito con un’ottima notizia per l’Italia idi BMX, in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). L’azzurronella categoria15/16 anni. Un risultato di grande prestigio per questo ragazzo che gareggia per l’A.S. Besnate e riesce così ad imporsi in un evento così importante, dimostrando quindi un grande potenziale. Titolo iridatoto dall’argentino Gianni Antonio Doddona, mentre il bronzo va all’olandese Tim Goossens. Una gara che ha visto anche altri due azzurri protagonisti: Matteo Tugnolo, che si deve accontentare del quarto posto e Federico De Vecchi che chiude al settimo posto. Risultati che confermano quindi i passi in avanti fatti nelle ultime stagioni dal movimento azzurro e sono un segnale molto positivo per il futuro. Domani inizieranno invece le gare per le categorie Juniores ed Elite, con l’auspico ...