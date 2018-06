Black Panther | la Marvel che non ti aspetti brilla anche nel blu-ray 2D e 3D

Serena Williams - la Black Panther paladina delle neomamme : Roma, 30 mag. , askanews, Serena Williams paladina delle neo-mamme che vogliono rientrare al lavoro a dispetto dei naturali problemi di gravidanza. Lei che, a 36 anni, si rimette in gioco contro le ...

Serena Williams in campo con “il costume da Black Panther” : “Vorrei che ispirasse le donne che affrontano prove dure” : Il suo è un costume da supereroina. Un costume che lei stessa ha definito di Wakanda, che poi è il luogo di fantasia del film Black Panther. Quello con cui si è presentata in campo Serena Williams (che a Parigi al Roland Garros si è imposta per 7-6, 6-4 su Kristyna Pliskova), è un davvero un costume particolare che serve a prevenire i coaguli di sangue che dopo il parto le hanno fatto rischiare la vita, e che porta anche un messaggio con ...

Nate Moore dei Marvel Studios : “Da Black Panther in poi cerchiamo di raccontare storie sempre più diverse” : Nate Moore è il vicepresidente di Marvel Studios (foto: Getty) Dire che i film dedicati ai supereroi della Marvel stiano vivendo un’epoca d’oro è quasi un eufemismo. L’ultimo titolo, Avengers: Infinity War, è divenuto in poche settimane il quinto film più visto della storia, mentre ancora prima Black Panther, nelle sale dallo scorso febbraio, ha superato i 1,3 miliardi di dollari guadagnati nel mondo piazzandosi alla nona ...

Perché il royal wedding è stato un matrimonio «Black Panther» : Diciamoci la verità: non se lo aspettava nessuno. Tutti a pensare che in fondo, povera Meghan, che cosa vuoi che possa fare da sola? Andare contro secoli di tradizione? E invece. La cerimonia con la quale il Principe Harry ha sposato la (ex) attrice Meghan Markle è stata tutto tranne che tradizionale. Soprattutto è stata un omaggio alle origini afroamericane della sposa, figlia di un uomo bianco e di una donna nera, da sempre orgogliosa del suo ...

Il produttore di Black Panther ha un rammarico su Avengers : Infinity War - Best Movie : Attenzione, SPOILER su Avengers: Infinity War Avengers: Infinity War parrebbe proprio aver soddisfatto alla grande i fan di tutto il mondo , e pure noi: qui la nostra recensione , . Eppure, ad avere un rammarico sul film, pensate un po', è direttamente uno dei produttori di casa Marvel, Nate Moore , che ha precedentemente lavorato ...

Alte prestazioni e un design tagliente : l'Xbox One X di Black Panther a tiratura limitata è semplicemente bellissima : Microsoft ha lanciato un concorso che farà la felicità dei fan di Black Panther e di Xbox One, dato che permette di vincere una bellissima Xbox One X a tiratura limitata ispirata al celebre supereroe sovrano del Wakanda.Questo esemplare di Xbox One X è stato realizzato in soli 5 esemplari, include la copia del film in Blue Ray e due joystick, anch'essi a tema Black Panther. Sfortunatamente il concorso è esclusivo per i residenti negli Stati ...

Il successo di Black Panther e i parchi a tema spingono i conti di Disney : MILANO - Walt Disney ha chiuso il suo secondo trimestre fiscale con profitti e ricavi superiori alle stime grazie alla divisione cinematografica, che ha goduto del successo di 'Black Panther'. Nel ...

The Big Bang Theory 11×21 cita Black Panther tra Neil Gaiman e la cometa della discordia (promo 11×22) : Cosa accade quando un solitario, tranquillo (forse triste) negozio di fumetti diventa il punto di ritrovo per gente e fan in cerca di personaggi famosi: questo è quanto accade in The Big Bang Theory 11x2. Lo store book preferito di Leonard, Sheldon, Raj e Howard viene preso dall'assalto da persone sconosciute al mondo nerd, solo perché lo scrittore Neil Gaiman è andato a far visita a Stuart, il proprietario. Ci sono alcuni stereotipi ...

Con Black Panther a Riad riaprono i cinema dopo 35 anni : 'MbS', come è più conosciuto, ha invece una politica molto aggressiva in politica estera ed ha avuto un ruolo importante nella devastante escalation della guerra nello Yemen, dove già sono morte ...

Black Panther record - supera Titanic : ANSA, - NEW YORK, 7 APR - Black Panther affonda Titanic volando al terzo posto dei campioni di incassi di tutti i tempi. L'epopea di James Cameron sul transatlantico maledetto, che per 12 anni aveva ...

Non mi sarei aspettato il grande successo di «Black Panther» : Antonio Lodetti Un uomo e un artista debordante, che ha attraversato mezzo secolo di jazz ribaltando con il suo pianoforte tutte le regole della melodia e dell'armonia e trasformandosi in un tedoforo ...

“Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni : Black Panther, il film della Marvel uscito in Italia a febbraio, sarà il primo film proiettato nei nuovi cinema dell’Arabia Saudita, la cui apertura è stata decisa nel dicembre 2017. In Arabia Saudita i cinema erano stati vietati all’inizio degli The post “Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni appeared first on Il Post.

Black beauty : ispirazione Black Panther : ... ci ha raccontato in un articolo l'hairstylist Vernon Francois che ha curato i look delle attrici sui red carpet di presentazione del film in tutto il mondo, con un lavoro di hairstyling che è stato ...