Bimbi intossicati a scuola | tre indagati La società che gestisce la mensa | “Colpa

Pescara - Bimbi intossicati : 3 indagati : 23.14 Sono 3 gli indagati nell'inchiesta della Procura sulla vicenda dei bimbi di diverse scuole elementari colpiti da venerdì scorso da malori con sintomi gastrointestinali provocati probabilmente dal batterio Campylobacter, come accertato da esami di laboratorio. Intanto personale Asl e carabinieri del Nas hanno sequestrato e acquisito numerosi campioni di alimenti e pasti test, per accertamenti da parte dell'istituto zooprofilattico, e ...

Bimbi intossicati nelle scuole a Pescara : colpa di un batterio della carne - 180 casi : I primi risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalla Asl di Pescara sui piccoli coinvolti ha escluso la salmonella: a causare le intossicazioni alimentari nei bambini sarebbe stato un batterio che di solito si trasmette attraverso alimenti contaminati, in particolare carni. Le mense restano chiuse in attesa delle verifiche sui campioni di cibo prelevati.Continua a leggere

Sanità : Bimbi intossicati a Pescara - forse batterio nella carne la causa : Secondo gli esperti, la campylobatteriosi è una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e la sua crescita negli ultimi 10 anni ha subito un forte incremento

PESCARA - Bimbi intossicati A MENSA : 186 CASI IN OSPDEALE/ Ultime notizie : individuato Campylobacter - i sintomi : PESCARA, BIMBI INTOSSICATI a scuola: i CASI salgono a 186, inclusi sei insegnanti. Da oggi disposta la chiusura delle mense scolastiche in attesa dei risultati dell'Asl(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Bimbi intossicati - c'è una possibile causa : Potrebbe esserci un batterio dietro l'intossicazione che ha colpito 120 bambini di alcune scuole dell'infanzia ed elementari di Pescara. Dai primi esami è stato escluso che la causa possa essere un ...

Pescara : più di 150 Bimbi intossicati per un batterio della carne : Oltre 180 persone, principalmente bambini, sono finite in ospedale, a partire da venerdì, con i sintomi di una gastroenterite, provocata, come è stato accertato stamani, dal batterio Campylobacter. In particolare circa 150 sono arrivate al pronto soccorso di Pescara; 23 i bambini al momento ricoverati nel reparto di Pediatria. Ventitré le persone che si sono recate all’ospedale di Chieti (4 i bimbi ancora ricoverati) e una decina in quello ...

Intossicati in mensa 120 Bimbi Indaga il Pm : Il caso non è chiuso, anzi promette ulteriori sviluppi. La Procura di Pescara ha aperto infatti un fascicolo contro ignoti sulla vicenda dei malori tra i bimbi colpiti da una presunta tossinfezione ...

Salgono a 120 i Bimbi intossicati a scuola - attesi per oggi primi risultati degli esami : Pescara - È salito a circa 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito malori con sintomi da tossinfezione alimentare e si sono presentate in pronto soccorso all'ospedale di Pescara. Tra loro anche sei insegnati. Si tratta di bimbi, alcuni dei quali sono stati ricoverati, iscritti in almeno sei o sette scuole della città e residenti in zone diverse del capoluogo adriatico. ...

Pescara - Bimbi intossicati a scuola : 120 casi/ Ultime notizie : mense chiuse - oggi primi risultati Asl : Pescara, bimbi intossicati a scuola: i casi salgono a 120, inclusi sei insegnanti. Da oggi disposta la chiusura delle mense scolastiche in attesa dei risultati dell'Asl.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:44:00 GMT)

Salgono a 120 i Bimbi intossicati a scuola - attesi per oggi primi risuktati esami : Pescara - È salito a circa 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito malori con sintomi da tossinfezione alimentare e si sono presentate in pronto soccorso all'ospedale di Pescara. Tra loro anche sei insegnati. Si tratta di bimbi, alcuni dei quali sono stati ricoverati, iscritti in almeno sei o sette scuole della città e residenti in zone diverse del capoluogo adriatico. ...

Bimbi intossicati - sospesa mensa scolastica : Nell'ultimo weekend circa 80 persone, tra cui molti bambini ma anche diversi adulti, sono stati accompagnati al pronto soccorso degli ospedali di Pescara e di Chieti con i sintomi da tossinfezione ...

Pescara - Intossicati oltre 70 Bimbi - chiuse le mense scolastiche : O ltre settanta bambini - provenienti da sette scuole diverse - e sei insegnanti si sono rivolti al Pronto Soccorso di Pescara, nell'arco degli ultimi due giorni, con sintomi di intossicazione ...

Bimbi intossicati a scuola - stop del servizio mense di Pescara fino a esito esami : Pescara - In attesa dei risultati delle analisi sulle cause dei malori che nei giorni scorsi hanno colpito decine di alunni a Pescara, una ventina almeno ricoverati in ospedale con sintomi da tossinfezione alimentare, il sindaco Alessandrini ha stabilito la sospensione del servizio mensa nelle scuole comunali da domani, lunedì 4. "E' una precauzione a tutela dei bambini, in attesa degli accertamenti della Asl sui campioni di cibo ...

Monossido - 6 Bimbi intossicati su scuolabus : Sei bambini sono rimasti intossicati dalle esalazioni di Monossido di carbonio a bordo dell'autobus che li stava trasportando a scuola . E' successo questa mattina a Monteriggioni , Siena, durante il ...