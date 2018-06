Bilderberg | il meeting a Torino | da Elkann alla Gruber | ecco i membri italiani

Bilderberg - a Torino via al meeting segreto : chi sono gli italiani che partecipano : Via al discusso e contestatissimo meeting annuale del gruppo Bilderberg che quest'anno si svolge nel capoluogo piemontese. Tra i 130 partecipanti anche nove italiani tra cui John Elkann e Lilli Gruber, volti di casa nel gruppo fondato dallo scomparso David Rockfeller nel lontano 1954. Al centro del dibattito numerosi temi tra cui il Populismo in Europa.Continua a leggere