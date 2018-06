Bilancio Ue | la Commissione propone 100 mld per Horizon Europe

Bilancio Ue : Commissione propone 100 mld per ricerca e innovazione : Roma, 7 giu. , askanews, Per il periodo 2021-2027 la Commissione europea propone 'il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre', con uno stanziamento di 100 miliardi di euro, 20 ...

Sicilia : rinviato esame collegato - commissione Bilancio convocata per domani : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - E' slittata a domani mattina - convocazione per le 10.30 - la seduta della commissione Bilancio dell'Ars per l'esame del 'collegato'. "Le commissioni di merito non avevano completato l'esame del testo - spiega all'Adnkronos il presidente della II commissione Riccardo Sa

Ue : ministero Esteri - proposta Bilancio della Commissione buon punto di partenza per realizzare priorità : Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, resta la preoccupazione di veder diluito il potenziale della Politica di Vicinato , Pev, : in una situazione di fragilità del contesto internazionale come quella ...

Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura - più fondi per i migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale

Commissione propone Bilancio Ue per 2021-2027 da 1.279 Mld euro : Bruxelles, 2 mag. , askanews, La Commissione europea ha presentato, oggi a Bruxelles, la sua attesa proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale per il bilancio 2021-2027 dell'Ue, il primo ...

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Bilancio dell'Europa - la Commissione mette sul piatto 1.279 miliardi : La politica di coesione, ad esempio, avrà un ruolo sempre più importante a sostegno delle riforme strutturali e dell'integrazione a lungo termine dei migranti. Questi cambiamenti determineranno un ...

Sicilia : via libera Commissione Ars a Bilancio - ora finanziaria : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sostanzialmente terminato l'esame del bilancio, andiamo avanti con la finanziaria". Così l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao durante una pausa dei lavori della Commissione bilancio dell'Ars che sta esaminando i documenti contabili. I lavori ripren