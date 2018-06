Biagio Antonacci “A un certo punto si è sciolto un po' | e iniziammo a suonare insieme”

Wind Music Awards 2018 / Prima puntata : esibizioni - premi e pagelle. Biagio Antonacci e Laura Pausini show : esibizioni e pagelle dei Wind Music Awards. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:48:00 GMT)

Biagio Antonacci ai Wind Awards tra il pubblico con una nuova versione di In mezzo al mondo e Mio fratello (video) : Ospite della prima puntata in onda il 5 giugno su Rai1, Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 ha scelto di esibirsi in una nuova versione di In mezzo al mondo, il primo singolo che ha anticipato l'album Dediche e Manie rilasciato lo scorso autunno. Il cantautore di Rozzano aveva già annunciato l'intenzione di dare una nuova veste al brano sui suoi canali social, in particolare su Instagram dove è incredibilmente attivo. Al termine del ...

Wind Music Awards 2018 - diretta | Biagio Antonacci - In mezzo al mondo - Mio Fratello : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 su Rai1 con una novità dopo la fine del Dediche e Manie Tour : Ci sarà anche Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 su Rai1, nel cast della kermesse Musicale che sarà registrata in due puntate il 4 e 5 giugno all'Arena di Verona e andrà in onda su Rai1 il 5 e 12 giugno in prima serata. Nel corso dei due eventi condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che vedranno anche la partecipazione di ospiti internazionali, verranno consegnati come sempre riconoscimenti e premi speciali agli artisti capaci ...

Foto e video di Biagio Antonacci a Roma con Fiorello - Mario Incudine - Laïoung e la piccola Virginia sul palco : La doppietta di Biagio Antonacci a Roma si è conclusa con un concerto ricco di ospiti a sorpresa per la penultima data del Dediche e manie Tour 2018, che si appresta a chiudersi a Bologna il 26 maggio. Se nella prima data Romana era stata Laura Pausini ad apparire a sorpresa sul palco per duettare con Biagio sulle note dei brani che il cantautore ha scritto per lei, venerdì 25 maggio gli ospiti si sono triplicati: il primo a fare la sua ...

Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma a sorpresa : video in Non vivo più senza te al PalaLottomatica : Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma è stato sulle note del brano Non vivo più senza te. A sorpresa, Laura Pausini - tra il pubblico presente all'evento di Antonacci a Roma - è salita sul palco improvvisandosi corista ma è stata presto riconosciuta! Nel corso della prima delle due tappe Romane del Dediche e Manie Tour di Biagio Antonacci al PalaLottomatica, Laura Pausini è apparsa sul palco. Durante il concerto di mercoledì 23 ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 maggio : orari e biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...

Biagio Antonacci e i figli Paolo e Giovanni - dalle passioni per trap e rap all’insegnamento dei valori partigiani : Il rapporto tra Biagio Antonacci e i figli Paolo e Giovanni è stato oggetto di alcune dichiarazioni che il cantautore di Rozzano ha rilasciato al Corriere della Sera, alla vigilia della doppietta romana del suo Dediche e Manie Tour, che sta girando l'Italia e approderà al PalaLottomatica per due concerti il 23 e 25 maggio. Da sempre legatissimo alla famiglia, Antonacci ha avuto un rapporto molto profondo col padre Paolo, di origini pugliesi ...

Biagio Antonacci a Radio2 tra imitazioni di Vasco Rossi e Luca Carboni - esibizioni dal vivo e duetti con i fan : Mattatore assoluto di Radio2 Social Club e Non è un Paese per Vecchi, Biagio Antonacci a Radio2 ha tenuto banco per diverse ore con la sua musica e i suoi racconti, esibendosi dal vivo, incontrando i fan e duettando con alcuni di loro. Ospite di Radio2 nel Biagio Antonacci Day, la giornata rinominata in suo onore per la partecipazione dal vivo negli studi di via Asiago, Antonacci è arrivato in radio per il programma di Luca Barbarossa e ...

Biagio Antonacci Day : speciale Rai Radio2 sul cantautore il 17 maggio : Biagio Antonacci DAY. Ancora grande musica su Rai Radio2 giovedì 17 maggio 2018 dalle 10:30 con la giornata dedicata al cantautore. Dopo Jovanotti, Laura Pausini, Negramaro e molti altri artisti a cui i programmi di Radio2 dedicano periodicamente alcune puntate speciali aperte al pubblico, sarà il turno del Biagio Antonacci. Biagio Antonacci Day a Rai Radio2 giovedì 17 maggio A partire dalle 10.:0 con Radio2 Social Club e l’ironia di Luca ...

'Biagio Antonacci - sposaci'. E il cantante fa un regalo a sopresa ai due fidanzati : Cantando proprio per loro In mezzo al mondo, facendoli salire anche sul palco. 'Stiamo vivendo la nostra storia attraverso le canzoni di Biagio, sin dall'inizio'- racconta Anastasia, che prima del ...