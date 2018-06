Belen Rodriguez pronta per i Mondiali in Russia | la showgirl si prepara così VIDEO

A Belen il programma Mediaset che si occuperà dei Mondiali di Russia 2018 : la conferma della Rodriguez [VIDEO] : Belen Rodriguez si aggiudica la conduzione del programma televisivo Mediaset che parlerà dei Mondiali di Russia 2018: a rivelarlo la stessa showgirl Dopo varie chiacchiere sulla conduzione del programma Mediaset che si occuperà dei Mondiali di Russia 2018, arriva la conferma che alla conduzione della trasmissione ci sarà Belen Rodriguez. È la stessa argentina a confermarlo attraverso le sue Storie Instagram. La bella showgirl sarà dunque alla ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : è crisi : La relazione tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone è al capolinea? Nella logica di 'Tanti indizi fanno una prova', sembrerebbe prendere, sempre più piedi, l'ipotesi di una crisi tra la showgirl argentina ed il pilota di motociclismo.prosegui la letturaBelen Rodriguez e Andrea Iannone: è crisi pubblicato su Gossipblog.it 06 giugno 2018 11:54.

Belen tra sensualità ed ironia - la Rodriguez si scatena con le amiche in un locale di Milano [VIDEO] : Belen Rodriguez, senza il suo Andrea Iannone, si diverte con le amiche in un locale di Milano: la bellissima showgirl dà spettacolo Belen Rodriguez ieri sera si è concessa una serata tra amiche. La bellissima showgirl ha cenato in un locale di Milano. La serata però non si è conclusa al dolce, bensì ballando sulle note di qualche tormentone riproposto dal locale. Con un paio di short di jeans e un top corto, l’argentina scalza si è ...

Belen Rodriguez e il seno rifatto : "Costretta al ritocchino dopo essere dimagrita 8 kili" : Non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, Belen Rodriguez sulle pagine del settimanale Chi, racconta i motivi che l'hanno spinta a sottoporsi a un intervento chirurgico come la mastoplastica addittiva. Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite” La showgirl argentina ammette di aver fatto qualche ritocchino, oltre al decolté, ha detto sì anche a piccoli ...

Gossip - Stefano De Martino : disavventura per l'ex marito di Belen Rodriguez Video : Grande paura per Stefano De Martino nella notte tra l'1 e il 2 giugno: come raccontano riportano le ultime news in queste ore, il ballerino è stato protagonista di un brutto incidente sulla strada che lo riportava a Napoli dopo una serata. Lo scontro tra la macchina guidata da un amico dell'ex marito di Belen Rodriguez [Video] e una Fiat Punto è stato forte, ma nessuno si è fortunatamente fatto male. Il 28enne non ha voluto parlare di quello che ...

“Costretta a rifare il seno”. Boom! Belen Rodriguez non lo aveva mai rivelato : la confessione sul ritocchino : Belen Rodriguez è sicuramente una donna bellissima e piena di fascino ma nonostante questo, e per sua stessa ammissione, non ha avuto problemi a ricorrere ad un chirurgo plastico per aumentare il seno di un paio di taglie. Il resto del suo corpo, però, sarebbe tutto opera della natura generosa, di una sana alimentazione e di tanto sport. Non ha mai negato di essersi rifatta il seno Belen Rodriguez, e sull’argomento è tornata proprio ...