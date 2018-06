Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati | svelato il motivo

Ilary Blasi e Belen Rodriguez - regine dei Mondiali di calcio su Mediaset. Ecco il palinsesto : È ufficiale, saranno Ilary Blasi e Belen Rodriguez ad animare l'intrattenimento di Mediaset per i Mondiali di Russia 2018. L'annuncio durante la conferenza stampa organizzata a Cologno Monzese per la ...

Il papà di Belen ricompare nel clan Rodriguez : Il papà di Belen, Gustavo Rodriguez, ricompare nel clan, dopo aver dato vita ad un fitto mistero durato settimane. Tutto era iniziato a causa di Instagram, dove il marito di Veronica Cozzani è sempre molto attivo. All’improvviso però il papà di Cecilia aveva smesso di pubblicare foto e frasi sui social, scomparendo dalla circolazione. Non era più apparso agli eventi di famiglia e nelle immagini pubblicate sui giornali, la preoccupazione ...

Belen Rodriguez ha lasciato Iannone per colpa del lavoro : Belen e Iannone non stanno più insieme: ultime news e gossip Belen e Iannone si sono lasciati. Dopo i gossip degli ultimi giorni è il settimanale Spy a confermare la rottura. Rottura voluta fortemente dalla Rodriguez che, in crisi per alcuni problemi personali, ha deciso di allontanarsi dal motociclista. A quanto pare Belen è preoccupata […] L'articolo Belen Rodriguez ha lasciato Iannone per colpa del lavoro proviene da Gossip e Tv.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez - regine dei Mondiali : dal 15 giugno lo show targato Mediaset : Lo show vedrà anche la partecipazione di molti ospiti e volti noti dello sport e dello spettacolo. I 'Gialappì saranno impegnati anche con 'Mai dire Mondialì su Mediaset Extra e Radio 105, ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : è finita per sempre? : Spy in edicola questa settimana pubblica le rivelazioni esclusive sulla fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. I due fanno coppia dal 2016, ma da settimane non postavano foto insieme sui social. E fanno vite separate: la stessa sera in cui la showgirl era in un ristorante con le amiche, il pilota era in un altro locale milanese. Spy ha scoperto il motivo di questa rottura, che dipende non dalla comparsa di un ...

Belen Rodriguez pronta per i Mondiali in Russia - la showgirl si prepara così [VIDEO] : Si avvicina sempre di più l’inizio dei Mondiali di Russia ed una grande protagonista si candida ad essere la showgirl Belen Rodriguez, pronta a partecipare ad un programma sulla competizione. La bella showgirl sarà dunque alla conduzione del suo primo programma sportivo, che la terrà impegnata dal 14 giugno fino al 15 luglio, data della finale della competizione. Belen si è ripresa ieri alle prese con una riunione negli studi Mediaset, tra ...

A Belen il programma Mediaset che si occuperà dei Mondiali di Russia 2018 : la conferma della Rodriguez [VIDEO] : Belen Rodriguez si aggiudica la conduzione del programma televisivo Mediaset che parlerà dei Mondiali di Russia 2018: a rivelarlo la stessa showgirl Dopo varie chiacchiere sulla conduzione del programma Mediaset che si occuperà dei Mondiali di Russia 2018, arriva la conferma che alla conduzione della trasmissione ci sarà Belen Rodriguez. È la stessa argentina a confermarlo attraverso le sue Storie Instagram. La bella showgirl sarà dunque alla ...

