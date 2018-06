Belen e Iannone | svelati i motivi della rottura

Belen Rodriguez - nuova crisi di coppia con Andrea Iannone : Non c’è pace per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, che stando agli ultimi gossip starebbero attraversando l’ennesima presunta crisi di coppia. Lo annuncia Spy nel numero in edicola venerdì 8 giugno. Questa volta a creare distanza tra la showgirl e il pilota di MotoGp sarebbero le vicissitudini professionali di lei. Secondo quel che riferisce il settimanale, infatti, la Rodriguez non avrebbe preso troppo bene il fatto di essere stata ...

“Con Belen è finita male!”. Andrea Iannone : le foto svelano tutto. Lo hanno beccato così : Chi è di casa – la loro si intende – racconta che Belen e Andrea Iannone non solo stiano vivendo una profondissima crisi ma il pilota e la showgirl non condividerebbero più lo stesso tetto. Lo riporta Tgcom24 citando fonti vicine ai due. È molto che ne parliamo e sembra che Belen e Iannone li vederemmo scoppiati prima delle vacanze estive, tanto che al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, lei ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati : svelato il motivo : Andrea Iannone e Belen Rodriguez si sono detti addio Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è crisi, ormai è ufficiale. E’ stato il settimanale Spy a rivelarlo. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine edito da Mondadori, Andrea Iannone e Belen Rodriguez pare siano arrivati ad un punto di non ritorno. Il motivo? Il settimanale ha escluso a priori qualsiasi terzo incomodo, rivelando che il loro allontanamento sia dovuto a ...

Belen Rodriguez ha lasciato Iannone per colpa del lavoro : Belen e Iannone non stanno più insieme: ultime news e gossip Belen e Iannone si sono lasciati. Dopo i gossip degli ultimi giorni è il settimanale Spy a confermare la rottura. Rottura voluta fortemente dalla Rodriguez che, in crisi per alcuni problemi personali, ha deciso di allontanarsi dal motociclista. A quanto pare Belen è preoccupata […] L'articolo Belen Rodriguez ha lasciato Iannone per colpa del lavoro proviene da Gossip e Tv.

Belen e Iannone in crisi. Ecco i retroscena sulla fine della loro storia : Sono diversi giorni che si parla della presunta fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e, se fino a questo momento le motivazioni erano sconosciute, ora sembra essere arrivata ...

Belen e Andrea Iannone - ecco perché si sono lasciati : La storia d’amore fra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è di nuovo in crisi e, secondo le ultime notizie i due si sarebbero lasciati. A svelarlo è il settimanale Spy, che svela i nuovi problemi in casa Rodriguez. A provocare la crisi non sarebbe stato un terzo incomodo – Stefano De Martino oppure Fabrizio Corona, rimasto in buoni rapporti con Belen -, ma alcuni problemi di lavoro della showgirl. L’argentina infatti sperava di ...

Ecco perchè Belen ha lasciato Andrea Iannone : Tra una gara di MotoGp e l’altra Andrea Iannone è tornato a Milano. Non a casa di Belen, che pare sia separato da qualche tempo ma esattamente sotto casa della ex fidanzata. E’ stato pizzicato mentre prende l’aperitivo con un amico a pochi passi dall’abitazione della Rodriguez il pilota appare tranquillo. Secondo il settimanale“Spy” la crisi dipende dalle vicissitudini professionali che sta passando la Rodriguez in questo ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : è finita per sempre? : Spy in edicola questa settimana pubblica le rivelazioni esclusive sulla fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. I due fanno coppia dal 2016, ma da settimane non postavano foto insieme sui social. E fanno vite separate: la stessa sera in cui la showgirl era in un ristorante con le amiche, il pilota era in un altro locale milanese. Spy ha scoperto il motivo di questa rottura, che dipende non dalla comparsa di un ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone non vivono più insieme/ Crisi per colpa di Corona? Lei prosegue il suo lavoro : Belen Rodriguez e Andrea Iannone non vivono più insieme? E' scoppiata la Crisi di coppia per colpa di Fabrizio Corona? L’indiscrezione che scotta, gli ultimi dettagli di gossip.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:32:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone non vivono più insieme/ Crisi per colpa di Corona? L’indiscrezione che scotta : Belen Rodriguez e Andrea Iannone non vivono più insieme? E' scoppiata la Crisi di coppia per colpa di Fabrizio Corona? L’indiscrezione che scotta, gli ultimi dettagli di gossip.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:55:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : è crisi : La relazione tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone è al capolinea? Nella logica di 'Tanti indizi fanno una prova', sembrerebbe prendere, sempre più piedi, l'ipotesi di una crisi tra la showgirl argentina ed il pilota di motociclismo.prosegui la letturaBelen Rodriguez e Andrea Iannone: è crisi pubblicato su Gossipblog.it 06 giugno 2018 11:54.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi : «Vivono in casa separate. Le uscite serali con le amiche...» : MILANO ? Sembra ormai conclamata la crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La voce già circolava e qualche mese per lo stesso motivo i due erano stati protagonisti del gossip, ma...

Belen e Iannone in crisi? L'indiscrezione : "Non abitano più insieme" : Soltanto qualche settimana fa, Belen Rodriguez spendeva parole d'amore per il suo compagno Andrea Iannone, ora pare che qualcosa nel loro rapporto si sia incrinato.E questa aria di crisi, oltre a trovare conferma sui social, viene rivelata da fonti di Tgcom24. I due, infatti, negli ultimi giorni, pur essendo entrambi a Milano, non trascorrono più le serate insieme. Anzi. Sembra addirittura che non vivano più sotto lo stesso tetto. Secondo le ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone separati : è crisi dopo 2 anni? : Andrea Iannone e Belen Rodriguez: è finita la loro storia d’amore? Circa 2 anni fa Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono messi insieme. Difatti la popolare showgirl di origini argentine, dopo la clamorosa rottura con l’ex marito Stefano De Martino, ha avuto modo di conoscere il campione della motor bike Andrea Iannone. I due hanno iniziato subito a frequentarsi nel corso dell’Estate scorsa, e nel mese di Settembre hanno ...