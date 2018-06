Beach volley | tutto pronto per il Campionato italiano assoluto maschile e femminile | si

Beach volley - World Tour 2018 - Nantong. Quanta Italia in cerca del tabellone principale sulla sabbia cinese : Prosegue il circuito orientale del World Tour e, dopo l’interessante torneo di Jinjiang della settimana scorsa, il World Tour si trasferisce a Nantong, nella provincia del Jiangsu, sulla riva settentrionale del fiume Azzurro per un 2 Stelle solo femminile e la speranza degli appassionati Italiani è che anche la sabbia si colori di Azzurro. Sono ben quattro le coppie Italiane al via, con Zuccarelli/Traballi già certe della presenza nel Main ...

Beach volley : A Lecce la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto : L'evento sarà inoltre seguito dal media partner ufficiale La Gazzetta dello Sport. Il Campionato Italiano Assoluto è sostenuto dal Technical Sponsor EA7 Emporio Armani, dall'Official Sponsor Galbani ...

Beach volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei - lotta per 48 posti : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Beach volley. Nella capitale giapponese si assegneranno 2 titoli, uno per sesso. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 96 posti in totale (48 squadre, equamente divise per sesso). QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi DI Tokyo 2020: Ai Giochi partecipano 24 coppie maschili e 24 ...

Beach volley - World Tour 2018 Jinjiang. Crabb/Mayer : trionfo da favoriti. Ancora Giappone tra le donne : Gli statunitensi Crabb/Mayer e le Giapponesi Mizoe/Hashimoto sono i trionfatori del torneo 2 Stelle del World Tour di Jinjiang. Trevor Crabb e Mayer partivano con i favori del pronostico nel torneo maschile e, pur con qualche patema, sono riusciti a vincere secondo torneo della stagione dopo la vittoria Ancora più prestigiosa di Lucerna tre settimane fa. Gli statunitensi hanno completato il percorso netto della tre giorni cinese vincendo in ...

Beach volley - World Tour 2018 Alanya. Costantini/Traballi si fermano ai piedi del podio : Si chiude con un quarto posto e con un pizzico di rammarico l’avventura di Silvia Costantini e Gaia Traballi nel torneo 1 Stella di Alanya in Turchia. per le due giocatrici italiane si tratta comunque del miglior risultato in carriera in un torneo del circuito mondiale ma a lasciare un pizzico di amaro in bocca alla coppia italiana è stato l’andamento delle due sfide decisive, entrambe perse al tie break. Nella semifinale la coppia ...

Beach volley - World Tour 2018 - Alanya. Derby a Costantini/Traballi : è semifinale! : Prima semifinale della carriera nel World Tour per Silvia Costantini e Gaia Traballi che vincono il Derby dei quarti di finale del torneo 1 Stella di Alanya e volano in semifinale dove domani alle 10 affronteranno la coppia di casa Vence/Eryildiz che ha già incontrato (uscendo sconfitta) altri binomi azzurri in questa stagione. Costantini/Traballi, già qualificate per i quarti di finale avendo vinto il loro girone, hanno affrontato e battuto ...

Beach volley : questi i gironi degli Europei olandesi : UTRECHT , OLANDA, - Si è svolta oggi ad Utrecht in Olanda la cerimonia delle Pool dei Campionati Europei di Beach Volley in programma dal 15 al 22 luglio. Sulla sabbia olandese si sfideranno le ...

Beach volley - World Tour 2018 Alanya. Italia : doppio colpo! Traballi/Costantini già ai quarti : Gaia Traballi e Silvia Costantini non si fermano più e volano ai quarti di finale del torneo 1 Stella di Alanya in Turchia dopo una giornata perfetta con due successi che assicurano alla coppia Italiana il miglior risultato in carriera a livello internazionale. Sarà sicuramente migliore in assoluto per la giovane Gaia Traballi, mentre Costantini, male che vada, eguaglierà il quinto posto ottenuto tre settimane fa ad Aydin in Turchia in coppia ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018. Coda d’inverno a Cesenatico : si assegnano i titoli a squadre di Lega : Una Coda di Inverno sulla riviera romagnola dove si concludono le LIBV Major Series 2017-2018, che vedranno l’assegnazione dei titoli per Categorie e di quello Assoluto per Società al termine di un percorso invernale che ha visto disputarsi negli impianti di tutta Italia m8igliaia di sfide fra le varie scuole di Beach Volley.. NUMERI Le LIBV Major Series, dalla Fase Territoriale, hanno visto il coinvolgimento di 40 Società e 192 squadre, con ...

Beach volley - World Tour 2018 Jinjiang. Usa sugli scudi nella prima giornata del torneo cinese : Una volta gli Usa snobbavano questo tipo di tornei che ritenevano minori, dispendiosi a livello di energie fisiche ed economiche e poco remunerativi sempre in termini economici e anche di punti in classifica. Ora, in periodo di magra, le coppie statunitensi (magari non di primissimo piano ma comunque di ottimo livello) si buttano a capofitto su un torneo 2 Stelle in Cina che ha visto ben tre binomi a Stelle e Strisce chiudere imbattute la prima ...

Beach volley – Europei 2018 : tre formazioni azzurre - sorteggiati i gironi : Europei Beach volley: sorteggiati i gironi della rassegna continentale Si sono tenuti oggi a Utrecht i sorteggi dei gironi dei Campionati Europei di Beach volley in programma in Olanda dal 15 al 22 luglio. Sulla sabbia olandese si sfideranno le migliori 64 coppie d’ Europa (32 maschili e femminili divise in 8 pool). Tre le formazioni azzurre, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Marco Caminati ed Enrico Rossi nel maschile e Marta Menegatti con ...

Beach volley - World Tour 2018 Alanya. Costantini/Traballi già al secondo turno. Zuccarelli/Barboni ko : Una coppia già alla fase ad eliminazione diretta, una che dovrà ancora conquistarsi l’accesso alla seconda fase: questo il bilancio della prima mattinata di gare nel torneo 1 Stella di Alanya in Turchia. Costantini/Traballi, pur soffrendo, sono riuscite a battere in rimonta 2-1, dopo un avvio stentato, le giovanissime ceche Kotlasova/Resova. Perso il primo set nettamente 13-21, le azzurre si sono riprese vincendo in volata 21-19 il secondo ...

Beach volley - Campionato Europeo Olanda 2018. Sorteggiati i gironi : Nicolai/Lupo contro i “Tomatis boys” : Sorteggiati pochi minuti fa a Utrecht i gironi del Campionato Europeo che si svolgerà su quattro sedi in Olanda dal 15 al 22 luglio prossimi. Tre le coppie italiane al via del torneo più importante in Europa che si disputerà nelle sedi di Utrecht, Rotterdam, The Hague e Apeldoorn, esattamente come il Mondiale che si disputò da quelle parti nel 2015. Nummerdoor e Schuil, due vecchie glorie del Beach volley olandese a fare da intervistatori e le ...

Beach volley - World Tour 2018 Alanya. Italia : doppia coppia out in qualificazione tra gli uomini - doppia coppia all’assalto dell’Est tra le donne : Due coppie maschili fuori in qualificazione, due coppie femminili che attendono di esordire domani nel mani draw del torneo 1 Stella di Alanya in Turchia, che ha preso il via oggi con le qualificazioni maschili e femminili. E proprio nella prima fase del torneo è arrivata una doppia delusione per i colori azzurri, con Galli/Boesso e Conti/Magini che sono usciti prima di entrare nel main draw. Era iniziata bene l’avventura di ...