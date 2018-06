Bassetti | ' La politica non cavalchi rabbia e frustrazione'

Governo - Bassetti (Cei) : “Politica non soffi sul fuoco della frustrazione”. I fedeli : “Non si vada contro i deboli” : Basta tensione e conflittualità in politica, basta rabbia sociale su internet, basta “soffiare sul fuoco della frustrazione” e attenzione non “perdere o lasciar stravolgere da odi o razzismi” l’umanità italiana. E’ il messaggio del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, nella Veglia di preghiera per l’Italia, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio nella basilica romana di Santa ...