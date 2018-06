Bassetti a lla politica | non cavalchi rabbia e frustrazione

Bassetti - Cei - : 'Non soffiare sul fuoco della rabbia sociale' : Roma, 7 giu. , askanews, Occorre 'una svolta nella vita del Paese per cominciare a lavorare insieme', e questo va fatto 'senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale' . Il monito ...

Appello della Cei - il cardinale Bassetti : «Necessario rispettare la volontà popolare» : 'Di fronte alla crisi sociale e politica in cui è precipitata la ' nostra diletta Italia ' ogni persona di buona volontà ha il dovere di rinnovare il proprio impegno, ciascuno nel suo ruolo, per il bene supremo del Paese. Mai come ...