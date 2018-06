Basket | Jeffrey Brooks | un nuovo americano per l’Italia Fisicità e atletismo per

oasport

(Di giovedì 7 giugno 2018) C’è una bella novità nei convocati di Meo Sacchetti per le sfide dell’Italia contro Croazia ed Olanda, valevoli per le Qualificazioni al Mondiale 2019. Il tecnico azzurro ha deciso di convocare per la prima volta in Nazionale la guardia di origine americana. Un giocatore che ha militato per lungo tempo nel campionato italiano, vestendo le maglie di Jesi, Cantù, Caserta e Sassari, squadra con la quale ha anche vinto lo Scudetto. Attualmente gioca nell’Unicaja Malaga, ma ha sposato una ragazza italiana e ha fatto richiesta per avere il passaporto azzurro, cosa che gli permetterà di giocare con l’Italia nelle prossime partite e di essere un aggiunta molto importante al gioco di Meo Sacchetti. Ala di 2.03 cm,è sicuramente un giocatore che alza il livello diall’interno di una squadra dove mancano sicuramente i ...