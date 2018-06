Basket | Italia-Croazia il 28 a Trieste Tra i 24 anche Brooks e il figlio di Mannion

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : è caccia a Serbia e Russia. L’Italia ci prova al femminile : Scatteranno domani, a Manila, i Mondiali di Basket 3×3, disciplina entrata da poco nel panorama olimpico e che a Tokyo 2020 farà il suo esordio a cinque cerchi. Quaranta squadra, venti al maschile e venti al femminile, si daranno battaglia per i titoli iridati che appartengono rispettivamente a Serbia e Russia. Ci sarà anche l’Italia tra le partecipanti, sebbene solo con la Nazionale femminile. La discriminante per la qualificazione è ...

Basket - Jeffrey Brooks : un nuovo americano per l’Italia. Fisicità e atletismo per accrescere il livello : C’è una bella novità nei convocati di Meo Sacchetti per le sfide dell’Italia contro Croazia ed Olanda, valevoli per le Qualificazioni al Mondiale 2019. Il tecnico azzurro ha deciso di convocare per la prima volta in Nazionale la guardia di origine americana Jeffrey Brooks. Un giocatore che ha militato per lungo tempo nel campionato italiano, vestendo le maglie di Jesi, Cantù, Caserta e Sassari, squadra con la quale ha anche vinto lo ...

Basket – Fiba World Cup 2019 Qualifiers - Italia-Croazia a Trieste il 28 giugno : La lista dei 24 del CT Sacchetti: “Croazia forte, ma il gruppo è unito e ha carattere”; Petrucci: “Siamo sicuri che il palazzetto sarà tutto esaurito” A poco più di venti giorni dalla palla a due di Italia-Croazia, l’attesa a Trieste è già molto alta. La pallacanestro in città è molto più di uno sport e l’entusiasmo che si respira nei giorni che precedono la finalissima di A2 (Gara1 domenica contro Casale Monferrato) è elettrizzante. Lo stesso ...

Basket – Finals 3×3 Italia di Riccione 2018 : il Montepremi ed il calendario dei Torneo Gold e Pink : Alle Finals 3×3 Italia di Riccione parteciperanno 64 squadre maschili e 20 squadre femminili categoria Open Il Torneo 4nci di Mestre (Venezia) del prossimo 9 giugno darà il via ufficialmente alla stagione del circuito 3×3 Italia 2018. Attraverso i Tornei Gold, Silver e Pink, organizzati per la FIP dal promoter FISB, in tutt’Italia si potrà giocare per qualificarsi alle Finals 3×3 Italia di Riccione del 27-29 luglio e ...

Katy Perry a Bologna : il kolossal pop - il ragazzino che gioca a Basket sul palco - la bandiera italiana : Arrivo al palasport - all'Unipol Arena di Casalecchio sabato sera, unica data italiana - sul saluto di Tove Styrke, chiedo venia per il ritardo ma la risposta del pubblico al suo «ciao» mi fa pensare ...

Basket Under 13 femminile - Piumazzo tra le migliori 4 d'Italia : Piumazzo , Modena, , 29 maggio 2018 - Risultato storico per le ragazze del Basket Piumazzo : alle finali nazionali di Jesolo del torneo "Join the game" la squadra di Piumazzo formata da Giorgia ...

Basket – FIBA World Cup 2019 - European Qualifiers : da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia : Azzurri in campo a Trieste il 28 giugno alle ore 20.45, da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia per le qualificazioni europee della FIBA World Cup 2019 Roma. E’ di nuovo tempo di Azzurro! La Nazionale di coach Meo Sacchetti torna in campo per continuare la striscia di vittorie che fino a questo momento la vede imbattuta nelle gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, reduci da quattro vittorie in altrettante partite ...

Basket – Finale Nazionale U18 femminile : Costa Masnaga è campione d’Italia : Finale Nazionale U18 femminile a Battipaglia: Costa Masnaga è campione d’Italia. Reyer Venezia battuta in Finale (63-53) Costa Masnaga è campione d’Italia Under 18 femminile. Il verdetto è stato emesso al termine della Finale che le lombarde hanno vinto al PalaZauli di Battipaglia sulla Reyer Venezia (63-53). Si interrompe così l’egemonia delle orogranata, che si erano imposte nelle ultime due edizioni delle Finali Nazionali U18 Femminili. Al ...

Basket – Semifinale Playoff : i campioni d’Italia ko - Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 78-80 : Gara-1 di Semifinale Playoff tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino: i campioni d’Italia ko 78-80 Dopo la sfida di ieri sera, che ha aperto ufficialmente le danze alle semifinali di Playoff di Serie A di Basket maschile, tra l’Olimpia Milano e la Leonessa Brescia, vinta dai fratelli Gentile e compagni, questa sera, a regalare grande spettacolo ci hanno pensato l’Umana Reyer Venezia e le Dolomiti Energia Trentino. ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : verso Italia-Croazia. Avversari al completo con Saric e Bogdanovic. Azzurri invece… : La stagione del Basket non si esaurirà con la fine dei campionati. Quest’anno non ci saranno Europei o Mondiali (in programma la prossima estate) ma le Nazionali scenderanno ugualmente in campo. La riforma voluta dalla FIBA ha fatto slittare la Coppa del Mondo di un anno, “costringendo” tutte le squadre a passare attraverso le Qualificazioni. Senza tornare nel merito della querelle tra FIBA ed Eurolega, destinata forse a non ...

Basket - Romeo Sacchetti : “Si ha poca pazienza con i giovani in Italia. Nazionale? Giocheremo coi migliori che abbiamo” : Dopo aver concluso la stagione con la Vanoli Cremona in maniera straordinaria con la semifinale di Coppa Italia ed i playoff, Meo Sacchetti analizza quanto fatto con il club ed anche i prossimi obiettivi con sulla panchina dell’ItalBasket. “Una grande annata. In estate eravamo in A2 e siamo stati ripescati. Non siamo partiti bene, ma ci siamo messi a posto con Fontecchio, che aveva gli stimoli giusti. Noi abbiamo fatto il nostro, ...

Basket - Eurolega : il Fener italiano è la prima finalista : 76-67 allo Zalgiris : E' un Fenerbahce all'italiana quello che batte lo Zalgiris 76-67 e conquista la terza finale d'Eurolega consecutiva, e quindi la chance di bissare il titolo vinto in casa un anno fa domani. Gigi ...

Basket - i playoff della Serie A2 in diretta tv esclusiva su Sportitalia : Lega Nazionale Pallacanestro e Sportitalia annunciano l’estensione dell’accordo per mostrare la fase più emozionante della stagione su Sportitalia (in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e disponibile anche sul canale 225 della piattaforma Sky) , con le dirette dei playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West. Facendo seguito alla reciproca soddisfazione per i buoni risultati raggiunti da una stag...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Schio è campione d’Italia! Ragusa si arrende in gara-5 : nono titolo per il Famila : Il Famila Schio è campione d’Italia per la nona volta nella sua storia. La formazione orange ha vinto gara-5 della Finale Scudetto per 62-54 battendo una Ragusa che anche nell’ultimo e decisivo episodio della serie ha venduto cara la pelle. Alla fine, però, ha vinto la squadra più completa, la favorita, che dopo la delusione della sconfitta dello scorso anno torna sul tetto d’Italia. Ha vinto la squadra di Isabelle Yacoubou, ...