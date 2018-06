Basket | Finals Nba | il film di gara 3 | Golden State ad un passo dall' anello

Basket - Finals Nba : Durant stende Cleveland - Golden State vede il titolo : Cleveland - Golden State mette le mani sul titolo. Dopo aver sfruttato il fattore campo nelle prime due sfide, i Warriors sbancano la Quicken Loans Arena 110-102 in gara-3 e vedono la conclusione ...

Basket – Finals 3×3 Italia di Riccione 2018 : il Montepremi ed il calendario dei Torneo Gold e Pink : Alle Finals 3×3 Italia di Riccione parteciperanno 64 squadre maschili e 20 squadre femminili categoria Open Il Torneo 4nci di Mestre (Venezia) del prossimo 9 giugno darà il via ufficialmente alla stagione del circuito 3×3 Italia 2018. Attraverso i Tornei Gold, Silver e Pink, organizzati per la FIP dal promoter FISB, in tutt’Italia si potrà giocare per qualificarsi alle Finals 3×3 Italia di Riccione del 27-29 luglio e ...

Basket - Finals Nba : Golden State-Cleveland - il film di gara 2 : Golden State ha battuto Cleveland 122-103 in gara 2 delle Finals Nba portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle sette partite. La serie si sposta adesso a Cleveland per gara 3 in programma ...

Basket - Finals Nba : Curry show e Golden State concede il bis vincente : SAN FRANCISCO - Golden State concede il bis vincente e si avvicina al terzo Anello in quattro anni. Alla Oracle Arena di Oakland, in gara 2 delle Finals Nba, i Warriors suonano ben altra musica ...

Basket - Nba Finals : dopo il ko - la vittoria di Cleveland sale a 10 - 00 : ROMA - LeBron James ha giocato una partita da marziano, ma nemmeno mettendo 51 punti a referto è riuscito a portare Cleveland alla vittoria nella gara 1 della finale Nba. Il massimo che è riuscito a ...

Basket - Finals Nba : super LeBron non basta - gara-1 a Golden State : OAKLAND - King James da solo non basta. Il primo round delle Finals Nba, quarto atto della sfida tra Golden State e Cleveland, va ai Warriors. Agli uomini di Kerr, però, serve un overtime per avere la ...

Basket Nba : super James spinge Cleveland alle Finals - ko Boston : Boston - Il Prescelto ci sarà, per l'ottavo anno di fila. LeBron James prende per mano i Cavs e li conduce alla vittoria in gara 7 al TD Garden , inviolato fin qui nei playoff, : 87-79 sui Celtics, ...

Basket Nba - finale Est LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...