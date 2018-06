Basket | Finale Scudetto 2018 | Milano per l’allungo in gara 2 Trento deve ritrovarsi

Basket - gara-1 di finale scudetto : Milano-Trento 98-85. Olimpia sull'1-0 : Milano-Trento 98-85 , 15-12, 47-34; 70-52, 98-85, Milano sale sul primo gradino della lunga scala che porta al tricolore. gara-1 è del popolo biancorosso , 98-85, , esaltato dalla durezza e dal ...

LIVE Milano-Trento - Finale Scudetto Basket in DIRETTA : gara-1. Risultato e aggiornamento in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trento, gara 1 della Finale Scudetto di Serie A. È il primo episodio di una serie al meglio delle sette partite. La favorita è l’Olimpia, per la profondità e per la qualità del suo roster e per il gioco espresso fin qui. Ma Milano ha anche tutta la pressione addosso: la squadra di Simone Pianigiani aveva l’obiettivo di vincere a inizio stagione e non farlo sarebbe un piccolo ...

Basket - stasera Milano-Trento : gara-1 Finale Scudetto. Orario d’inizio e come vederla in tv e diretta streaming. Il programma completo : Scatta questa sera la serie che assegna lo Scudetto 2018 di Basket. Una Finale che pone di fronte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Buscaglia sa come si vince contro l’Olimpia, ricordando il 2-0 nei quarti di Eurocup nel 2016 e soprattutto il perentorio 4-1 dello scorso anno in semiFinale, mentre Milano ha solo un dolce ricordo nel 3-0 dei quarti di Finale di due stagioni fa. Si affrontano due squadre ...

Finale scudetto Basket 2018 Milano-Trento : date e orari tv Video : La stagione di basket sta volgendo al termine. Negli Stati Uniti sono di scena le Finals NBA tra Warriors e Cavaliers [Video], mentre in Italia si disputera' presto la Finale dei playoff tra Milano e Trento. Nel turno precedente, l’EA7 Emporio Armani ha superato Brescia 3-1, conquistando la diciottesima Finale della storia. In Gara 4 c’è stata la miglior prova di Mindaugas Kuzminskas da quando è arrivato in Italia. Il lituano ha messo a referto ...

Serie A Basket - Hogue e Forray portano Trento in finale : La Dolomiti Energia Trento sconfigge 84-76 la Reyer Venezia e conquista la seconda finale scudetto consecutiva

Basket - semifinale gara-4 : Trento-Venezia alle 20.45. Per la Reyer ora o mai più : Trento-Venezia , SEGUI QUI IL LIVE Dalle 20.45, De Raffaele non vuol sentir parlare di spalle al muro. Di fatto però la Reyer si trova proprio in quella posizione. Ma ciò non significa che sia una ...

Playoff Basket Serie A - Dolomiti Energia Trentino-Umana Venezia 84-76 : l'Aquila è in finale con Milano : Sarà Trento l'avversaria di Milano nella Serie di finale per lo scudetto: la vittoria 84-76 in gara 4 con Venezia chiude la sfida di semifinale eliminando i campioni d'Italia. Il ritmo è altissimo fin ...