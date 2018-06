Basket - Finale Scudetto 2018 : Jerrells e Goudelock fanno 52. Milano va sul 2-0 con Trento : Milano è 2-0 nella Finale Scudetto. In una gara-2 palpitante l’Olimpia vince 90-80 contro una Trento mai doma e che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il fattore campo. Ci pensano Curtis Jerrells ed Andrew Goudelock a firmare la vittoria al termine di una serata da incorniciare per i due americani (27 punti il primo e 25 il secondo). Alla Dolomiti non bastano i 18 punti di Joao Gomes e i 17 di Shavon Shields. Trento comincia con un altro ...

Finale Scudetto Basket – L’Olimpia Milano vince anche gara-2 : Trento ko - il Mediolanum Forum resta inviolato : L’Olimpia Milano mantiene il Mediolanum Forum inviolato e conquista la seconda vittoria casalinga nella Finale Scudetto: l’EA7 si impone su Trento per 90-80 Dopo la vittoria in gara-1, L’Olimpia Milano torna in campo al Mediolanum Forum per difendere l’inviolabilità del palazzetto e portare a due i punti di vantaggio nella Finale Scudetto su Trento. Una gara dal sapore particolare che rievoca i fantasmi dell’eliminazione per 4-1 subita ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : non c’è storia in gara 1. Milano domina Trento grazie a un super Goudelock e vince 98-85 : L’Olimpia Milano è in vantaggio per 1-0 nella serie di Finale Scudetto. Non c’è stata storia in gara 1: la squadra di Simone Pianigiani ha comandato dal primo all’ultimo minuto, battendo la Dolomiti Energia Trentino per 98-85. Un risultato maturato grazie all’elevata intensità messa sul parquet dall’EA7, che non ha lasciato scampo ad una Trento comunque generosa, che ha provato a rimanere attaccata alla partita con ...

Milano-Trento - Finale Scudetto gara-1 Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Milano e Trento sono pronte per iniziare la Serie che assegnerà il tricolore. La Finale Scudetto della Serie A di Basket scatterà martedì 5 maggio con la disputa della gara1 al Mediolanum Forum di Assago: l’Olimpia partirà con tutti i favori del pronostico ma l’Aquila non si presenterà per fare da vittima sacrificale. I meneghini, dopo lo smacco subito l’anno scorso, sono tornati a disputare l’atto conclusivo spazzando ...

Video/ Fortitudo Bologna Casale Monferrato - 79-45 - : highlights della partita - Basket A2 - semifinale gara 3 - : Video Fortitudo Bologna Casale Monferrato , 79-45, highlights della partita di Basket, valida come gara 3 delle semifinali play off della Serie A2.

Video/ Fortitudo Bologna Casale Monferrato (79-45) : highlights della partita (Basket A2 - semifinale gara 3) : Video Fortitudo Bologna Casale Monferrato (risultato finale 79-45): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali play off della Serie A2.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:16:00 GMT)