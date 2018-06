Basket – Fiba World Cup 2019 Qualifiers | Italia-Croazia a Trieste il 28 giugno

Basket - 3X3 : azzurre nelle Filippine per il Mondiale Fiba 2018 : Giulia Ciavarella, Raelin Marie D'Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli rappresenteranno l'Italia alla Fiba 3x3 World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila , Filippine, dall'8 al 12 giugno. Il Basket 3x3 dal 2020 a Tokyo diventerà disciplina olimpica. Le giocatrici sono state selezionate dall'allenatore Angela Adamoli alla ...

Basket – FIBA World Cup 2019 - European Qualifiers : da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia : Azzurri in campo a Trieste il 28 giugno alle ore 20.45, da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia per le qualificazioni europee della FIBA World Cup 2019 Roma. E’ di nuovo tempo di Azzurro! La Nazionale di coach Meo Sacchetti torna in campo per continuare la striscia di vittorie che fino a questo momento la vede imbattuta nelle gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, reduci da quattro vittorie in altrettante partite ...

Basket – La Nazionale 3×3 open femminile al 3×3 FIBA World Cup 2018 : Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (Campionato del Mondo) si terrà a Manila dall’8 al 13 giugno. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open Riparte la stagione del 3×3. Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (il Campionato del Mondo) a Manila. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open. Qui di seguito le convocazioni per il raduno ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : vince la Reyer Venezia! Prima volta storica. Avellino lotta ma si arrende anche al ritorno : La Reyer Venezia ha vinto la FIBA Europe Cup. Si tratta del primo storico trionfo Europeo, giunto dopo aver battuto la Sidigas Avellino anche nella gara di ritorno, con il punteggio di 81-79. La partita è stata lottatissima, ma alla fine il +8 dell’andata ha pesato. Gli ospiti ci hanno provato, hanno lottato, ma il massimo vantaggio è stato “solo” di +5, giunto peraltro nelle fasi iniziali dell’incontro. A fare la partita ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino per la storia. La Reyer parte dal +8 dell’andata : Comunque vada, sarà una serata storica al Taliercio. Reyer Venezia e Sidigas Avellino si affronteranno nella finale di ritorno della FIBA Europe Cup entrambe alla ricerca del primo successo fuori dai confini nazionali. La favorita è la squadra di casa, forte del +8 maturato la scorsa settimana in Irpinia nella gara di andata, ma ci sono 40′ da giocare, che possono ribaltare completamente l’esito. Perché il margine consente sì a ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : DERBY ITALIANO IN FINALE! Venezia perde in Olanda - ma raggiunge Avellino : La finale della FIBA Europe Cup 2018 sarà tutta italiana. Nell’ultimo atto della competizione si sfideranno la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia. Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera dagli irpini, oggi è toccato alla squadra veneta che ha perso in terra olandese contro il Donar Groningen (83-80), ma grazie al +10 dell’andata è riuscita a centrale l’accesso alla finale. Il protagonista in casa Venezia è Michael Bramos, ...