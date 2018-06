Baseball | European Champions Cup 2018 | la T&A San Marino lascia strada al Neptunus

oasport

(Di giovedì 7 giugno 2018) In Italia o in Europa non fa differenza. La T&A gioca match pari contro i suoi avversari, tocca lo stesso numero di valide delRotterdam, ma alla fine il risultato (3-0) è determinato dai dettagli, dalla capacità di mandare a punto i corridori sulle basi quando si presenta l’occasione. Alla fine sono 10 gli uominiti sulle basi dai titani al debutto nel girone di ferro, 10 come gli strike-out subiti, più o meno in linea con il campionato, l’unico a non restare al piatto è stato Pulzetti, il migliore nel box con 2/4 assieme ad Avagnina (2/3). Gli olandesi la sbloccano al 4° contro Quevedo che incassa in quell’inning 3 delle 4 valide che concede in 6 inning. L’altro punto illo ottiene al 7° su Maestri che poi all’8°il monte a Cherubini. Sanha sprecato al 5° con due uomini in base e Bermudez a battere in doppio ...