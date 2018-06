Baseball | European Champions Cup 2018 | Bologna batte San Marino ed è in semifinale

Baseball - European Champions Cup 2018 : la sconfitta con l’Heidenheim complica i piani di Rimini. Domani spareggio contro Amsterdam : Nello spazio di sole 24 ore è clamorosamente cambiato lo scenario del girone A di European Cup e dei Pirati. La cosa certa è che una tra Rimini e L&D Amsterdam resterà fuori dalle prime quattro. Perché entrambe sono scivolate su due enormi bucce di banana: prima gli olandesi travolti 8-1 dagli Huskies, poi i campioni d’Italia battuti 3-1 dall’Heidenheim. E quindi mentre Domani alle 13 tedeschi e francesi si giocheranno un ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : la T&A San Marino lascia strada al Neptunus : In Italia o in Europa non fa differenza. La T&A gioca match pari contro i suoi avversari, tocca lo stesso numero di valide del Neptunus Rotterdam, ma alla fine il risultato (3-0) è determinato dai dettagli, dalla capacità di mandare a punto i corridori sulle basi quando si presenta l’occasione. Alla fine sono 10 gli uomini lasciati sulle basi dai titani al debutto nel girone di ferro, 10 come gli strike-out subiti, più o meno in linea ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : a Rimini bastano tre inning per battere Rouen : Il manager del Rouen Huskies forse non aveva preso le informazioni giuste su Alex Romero. Da oggi comunque avrà imparato a conoscerlo. bastano tre giri di mazza dello slugger venezuelano, infatti, e la partita inaugurale dei Pirati contro i francesi diventa una formalità. Fuoricampo da due punti al primo inning, doppio con rbi al secondo e singolo con altri due punti battuti a casa al terzo. I suoi compagni lo appoggiano nel modo migliore, con ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : l’UnipolSai inizia con una vittoria 4-1 sul Brno : Tutto è bene quel che “comincia” bene. vittoria per 4 a 1 sul Draci Brno per l’Unipolsai nell’incontro che apriva la Coppa dei Campioni a Rotterdam. Per più di metà partita però i bolognesi hanno faticato assai, contro i lanci di Roemer, ex triplo A e miglior lanciatore del campionato ceco. Meno valide degli avversari, come sarà peraltro anche alla fine, e addirittura sotto nel parziale al 5°, nonostante la buonissima ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna - Rimini e San Marino alla conquista dell’Europa : La stagione per club di Baseball è al giro di boa. Il girone d’andata della Serie A1 si è concluso nello scorso weekend e questa settimana ci sarà dunque la pausa dedicata alle competizioni continentali. Mercoledì a Rotterdam scatterà la European Champions Cup: cinque giorni intensi, fino a domenica, in cui otto squadre si contenderanno il titolo di campione d’Europa. Sulla carte due le rappresentanti italiane, ma di fatto tre, ...