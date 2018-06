Barilla al centro del nuovo “Forum internazionale su alimentazione e nutrizione”

domanipress

(Di giovedì 7 giugno 2018) Agricoltura e produzione di cibo da una parte. Migrazioni dall’altra. Due mondi distanti? No, due realtà che si intrecciano. I due temi sono aldel lavoro del Parlamento e della Commissione Europea. L’agricoltura, con la PAC in discussione in questi giorni (per un valore di circa 50 miliardi di euro, ossia 40% del totale del budget UE), da un lato. Il fenomeno migratorio, che coinvolge tutto il mondo e a cui guardiamo con attenzione nel Bacino del Mediterraneo, dall’altro. Perché degli oltre 257 milioni di persone che migrano nel mondo, sono poco meno di 35 milioni (13,5% del totale di chi emigra) quelli che si spostano verso l’area del Mediterraneo, mentre oltre 38 milioni di abitanti (14,9% del totale) lasciano questa zona1 e lo fanno soprattutto a causa dell’insicurezza alimentare (sono l’1,9% della popolazione che si sposta rispetto allo 0,4% che lo fa per fuggire da ogni ...