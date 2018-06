Bari | nell' annuncio della casa in affitto spunta una pistola in cucina

AL CARDIOLOGO MASSIMO GRIMALDI IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTÀ DI Bari STAMATTINA LA CONSEGNA NELL'UFFICIO DEL SINDACO : Rispetto ai premi internazionali è una targa ben di poco conto, che però tiene dentro il cuore di tutti i baresi e l'affetto verso un nostro concittadino che, insieme alla sua scienza e alla sua ...

Bari - Inaugurata nuova sede URP a carbonara - sopralluogo nuova sede municipio nella scuola Diaz : ... - chiedere informazioni sui servizi del Comune, orari degli uffici, orari dei trasporti pubblici locali, concorsi, eventi, spettacoli, attività del Comune e di altri Enti e Istituzioni pubbliche; - ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Bari - puzza e animali nelle tende del Palagiustizia : chiusa l'Aula1 : Non c'è pace per il Pala 'tenda' Giustizia di Bari, non bastasse la situazione di emergenza, anche le tensostrutture rischiano di diventare inagibili: durante la notte alcuni animali, forse gatti, si ...

Bari - processi nelle tende : corteo di protesta di magistrati ed avvocati : È in marcia a Bari il corteo di protesta di magistrati, avvocati e personale amministrativo contro la situazione dell'edilizia giudiziaria. Da oggi, infatti, le udienze penali dei processi ordinari si ...

Tribunale a rischio crollo - le udienze a Bari si tengono nella tendopoli : Sono cominciate a Bari nelle tre tensostrutture montate dalla Protezione civile regionale le udienze di rinvio dei processi penali ordinari, dopo la dichiarazione di inagibilità per grave carenze ...

Tribunale a rischio crollo - processi nelle tende a Bari : "Una vergogna" : Da oggi tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali ordinari di primo grado del Tribunale di via Nazariantz a Bari, struttura non più agibile per via del rischio crollo....

Bari - al via le udienze nelle tende : avvocati e magistrati sfilano insieme per protesta : Le tre tensostrutture della Protezione civile da oggi ospitano i processi. Alle 13,30 la manifestazione che si chiuderà con un incontro con il vicepresidente...

Bari - processi nelle tende dopo sgombero del palazzo di Giustizia per rischio crollo. “Vicenda squallida. E il ministero sapeva” : Tre tende refrigerate, una da 200 metri quadri e due da 75, con bagni chimici all’esterno. Così si svolgeranno da lunedì le udienze di rinvio dei processi penali ordinari a Bari dopo lo sgombero del PalaGiustizia per il rischio crollo, con la stessa procura del capoluogo pugliese che indaga sulle gravi criticità strutturali. Le udienze con detenuti continueranno a celebrarsi nelle sedi di piazza De Nicola, aula bunker di Bitonto ed ex ...

Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative : La Sezione disciplinare del Tribunale Federale ha disposto 2 punti di penalizzazione nella classifica di Serie B per il Bari. La penalizzazione è arrivata in seguito ai ritardi riscontrati nei pagamenti dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi ai mesi di The post Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative appeared first on Il Post.

Nuovo spot Barilla – Roger Federer torna ai fornelli per un gustoso piatto di pasta! [VIDEO] : Roger Federer ancora protagonista del Nuovo spot Barilla: il campione svizzero alle prese con un piatto di penne 5 cereali Roger Federer ancora in tv, ma questa volta il campione svizzero non è su un campo da tennis. Il tennista numero 2 al mondo è protagoista del Nuovo spot di Barilla ‘Masters of Pasta’ nel quale appare, con la solità eleganza e manualità, ai fornelli. Roger Federer, già protagonista in un altro spot, questa volta ...

Parma in Serie A e nella storia - c’è anche un pezzo di Reggina : Ceravolo e Barillà grandi protagonisti : Clamoroso nel campionato di Serie B, ultima giornata con risultati e verdetti a sorpresa. Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nel match davanti al pubblico amico contro il Foggia, ne approfitta il Parma che vince sul campo dello Spezia e vola nel campionato di Serie A. Festa incredibile per la terza promozione consecutiva, il Parma entra nella storia e nel successo grandi protagonisti due ex Reggina. Stiamo parlando di Fabio Ceravolo, ...

Trani Vavalà : 'una già vista barBarie incombe a scuola e nelle società moderne' : C'è voluta, probabilmente, molta scienza per uccidere tanti uomini, dissipare tanti beni, annientare numerose città' in così poco tempo". Valery parlava ovviamente del nazismo ovvero di una tremenda "...

Bari - cinghiali nella notte al nuovo San Paolo. Animali catturati : dateci la porchetta : Quello dei cinghiali al San Paolo continua a essere un problema lontano dalla soluzione. Tra lamentele dei cittadini e proclami dell'amministrazione pubblica, gli avvistamenti si susseguono.la notte ...