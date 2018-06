Avalanche Studios | gli sviluppatori di RAGE 2 e Just Cause potrebbero essere al lavoro su

Nordisk Film acquisisce Avalanche Studios - gli sviluppatori dietro a titoli come Just Cause e Mad Max : Nordisk Film ha annunciato che acquisirà tutte le azioni e la piena proprietà degli sviluppatori di Just Cause e Mad Max, Avalanche Studios, si tratta della più grande acquisizione di Nordisk finora.Nordisk otterrà tutte le azioni e la piena proprietà di Avalanche, i suoi tre studi (incluso il suo nuovo studio aperto la scorsa settimana a Malmö, in Svezia) e oltre 320 sviluppatori nell'acquisizione da 89 milioni di Euro (103 milioni di dollari). ...