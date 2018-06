Auto – Record di vendite nel mese di maggio per SUBARU of America

Corsetti : ancora record buche e Auto danneggiate in via Salaria : Corsetti: con Raggi a Roma è emergenza continua Roma – Di seguito il tweet di Orlando Corsetti, consigliere capitolino PD. “In via Salaria nuovo record di buche e auto danneggiate. Inettitudine, incompetenza e irresponsabilità sono le caratteristiche della giunta #M5s. Tra #mondezza, #buche, #alberi che cadono e #bus in fiamme direi che a #Roma con #Raggi è emergenza continua”. L'articolo Corsetti: ancora record buche e ...