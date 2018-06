Auto in coda verso i Cappuccini | incidente? Non proprio

Paura in Autostrada : dietro la coda l’ostacolo impensabile. Così si avvera l’incubo di ogni Automobilista : Greg Beauregard sta viaggiando lungo l’autostrada per San Antonio in Texas in prossimità di New Guilbeau Road quando le auto che lo precedono schivano all’improvviso un insolito ostacolo. L’uomo non fa a tempo a rendersi conto di quello che sta succedendo che si trova a tu per tu con una libreria in legno. L’impatto è inevitabile e, dopo aver ridotto il mobile in frantumi, Greg prosegue il suo viaggio con il cuore in gola ma per fortuna sano e ...

Tamponamento tra 3 camion in A4 - tratto Autostradale chiuso e 6 chilometri di coda : Nell'incidente una persona è rimasta ferita ma è stato necessario chiudere l'intero tratto in provincia di Udine con conseguenze sul traffico.Continua a leggere

Tir travolge Auto in coda in A13 : Alessandro muore - gravissima la moglie Emanuela : Il 37enne Alessandro Ferrari è morto sul colpo dopo che un tir ha investito le auto che lo precedevano durante un rallentamento per un altro incidente avvenuto poco prima.Continua a leggere

Traffico paralizzato per ore - lei prende il sole tra le Auto in coda : Non si è fatta scoraggiare dal Traffico in tilt, che le ha rovinato gran parte della giornata di festa. Lily, una giovane donna inglese, era diretta a Blackpool, celebre località balneare e "...

Terrore in Autostrada - camper in fiamme : diversi chilometri di coda : L'incendio forse causato da autocombustione. Viabilità interrotta in direzione Trieste.Continua a leggere

Primo maggio - controesodo da bollino rosso sulle Autostrade : 50 km di coda in Liguria : Traffico molto intenso sulla rete autostradale italiana a causa del controesodo del Primo maggio. Sull'Autofiori si segnalano pesanti con circa 50 chilometri di code e rallentamenti in direzione Genova, tra San Bartolomeo al mare, in provincia di Imperia, e Savona e negli innesti con l’A17, l’A6 e l’A26 in direzione Nord.Continua a leggere

Tir si ribalta sull'Autostrada A1 a Roma sud - almeno 10 km di coda | : Il mezzo pesante si è rovesciato al chilometro 585 nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Circolazione ridotta a una sola corsia

Tir si ribalta su Autostrada A1 - 14 km di coda. Incidenti sulla A22 | : Traffico e disagi nel weekend prima del ponte del primo maggio. Un tir si è rovesciato nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Sull'autostrada del ...

Tir si ribalta sull'Autostrada A1 a Roma sud - almeno 10 km di coda - : Il mezzo pesante si è rovesciato al chilometro 585 nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Circolazione ridotta a una sola corsia

Tir si ribalta sull’Autostrada A1 a Roma sud - almeno 10 km di coda : Tir si ribalta sull’autostrada A1 a Roma sud, almeno 10 km di coda Il mezzo pesante si è rovesciato al chilometro 585 nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Circolazione ridotta a una sola corsia Parole chiave: ...

Rc Auto - portabilità della polizza e attestato rischio dinamico/ Novità Ivass - plaude il Codacons : Sconti Rc Auto in arrivo. L'assicurazione costerà meno a partire da luglio per determinate categorie di Automobilisti. portabilità della classe di merito anche per le coppie di fatto(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:02:00 GMT)

L'Auto in testacoda a marzo Ma Fca si salva grazie agli Usa : ... -10% la produzione domestica di sole vetture in gennaio, , il contraccolpo per la produzione industriale , -1,9% nello stesso mese, è inevitabile, vista la centralità del settore per l'economia del ...

Pasquetta da bollino rosso - prima il picnic poi in coda sulle Autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni di italiani : ROMA - Complice la giornata di sole, è stata una Pasquetta da bollino rosso fra gite fuori porta e rientri dalle vacanze pasquali. Traffico intenso sulle autostrade e strade extraurbane, ...

Pasquetta da bollino rosso - prima il picnic poi in coda sulle Autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni di italiani : ROMA - Complice la giornata di sole, è stata una Pasquetta da bollino rosso fra gite fuori porta e rientri dalle vacanze pasquali. Traffico intenso sulle autostrade e strade extraurbane, ...