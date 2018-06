Auto | Breve-Alpine apre la supercar night parade

Lombardia : ministro Stefani a breve incontrerà Fontana su Autonomia : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – “Questa mattina ho avuto un lungo, cordiale e costruttivo colloquio con il neo ministro per l’autonomia e gli Affari Regionali, Erika Stefani, che mi ha annunciato che a breve verra’ a Milano, a Palazzo Lombardia, per incontrare il presidente Attilio Fontana e il sottoscritto, per cominciare a pianificare le tappe dell’iter istituzionale per l’assegnazione delle maggiori ...

Tutor spenti in Autostrada in attesa del contenzioso sul brevetto : Tutor spenti in autostrada in attesa del contenzioso sul brevetto Dopo la vertenza scattata il 10 aprile tra Autostrade per l’Italia e la Craft, che rivendica i diritti del progetto, il funzionamento dei dispositivi è stato sospeso. "Preoccupato per la sicurezza", ha dichiarato il presidente dell’Asaps, Giordano ...

Autostrade - “Tutor spenti dopo sentenza che ha dato ragione a un imprenditore sulla paternità del brevetto” : I Tutor verranno spenti, tutti. In pochissimo tempo. dopo la sentenza dello scorso 10 aprile con cui i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno dato torto ad Autostrade per l’Italia e ragione a Craft, l’azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto, il funzionamento dei ‘varchi’ sulla rete autostradale è in via di sospensione in attesa della definizione del contenzioso. La notizia è stata anticipata da Il Sole 24Ore. Una ...

Tutor - la Corte d'Appello : «Brevetto violato - vanno rimossi». Autostrade : li sostituiremo - ma restano : Il Tutor della rete autostradale va rimosso. La società che gestisce le Autostrade ha copiato il brevetto di una piccola ditta toscana, la Craft di Greve in Chianti (Firenze)....

«Il Tutor non è di Autostrade - ha copiato il brevetto. Ora paghi 500 euro al giorno» : Rimuovere i Tutor dalla rete autostradale, la Società Autostrade ha copiato il brevetto di una piccola ditta toscana, la Craft di Greve in Chianti (Firenze). È quanto disposto...