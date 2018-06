Aumento dell’Iva | Di Maio spiega l’intenzione del governo

Fisco - Delrio (capogruppo Pd) : “Collaboreremo da subito contro l’Aumento dell’Iva” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si dice pronto a collaborare con il governo perché non aumenti l’Iva. “Bisogna abbassare le tasse non ai singoli ricchi ma alle imprese, è questa la strada che abbiamo indicato con chiarezza, e abbiamo bisogno di mettere più soldi in tasca agli italiani, che quello che abbiamo fatto con gli 80 euro”, dice Delrio arrivando all’assemblea di Confcommercio. “Sono le ...

Governo - senza la fiducia a Cottarelli più vicino l’Aumento dell’Iva da 12 - 5 miliardi : Il no preventivo che arriva da M5S, Lega, Fdi e Forza Italia all’esecutivo incaricato dal capo dello Stato di portare il Paese alle nuove elezioni mette a repentaglio i meccanismi di definizione delle misure di finanza pubblica per il prossimo anno. Scongiurare l’aumento Iva vorrebbe dire evitare aumenti medi fino a 317 euro per le famiglie italiane...

Coldiretti : il pericolo dell’Aumento dell’Iva riguarda beni di prima necessità : L’aumento delle aliquote Iva rischia di alimentare una spirale recessiva in una situazione segnata dalla frenata nella crescita dei consumi e dalle prospettive dell’inflazione in ripresa. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat sulle prospettive dell’economia italiana nel 2018 nel sottolineare che la sterilizzazione è una priorità per il nuovo esecutivo che si va formando. Il pericolo dell’aumento dell’Iva – sottolinea la ...

Stangata da 242 euro a famiglia da eventuale Aumento dell’Iva : Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l’aumento dell’Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel dettaglio, tale rincaro sarà pari a 284 euro per famiglia al Nord, a 234 euro nel Centro e a 199 euro nel Mezzogiorno. Il calcolo lo ha fatto la Cgia che attraverso una simula...

Coldiretti : occorre scongiurare l’Aumento dell’Iva per non cadere in recessione : Con la ripresa dei consumi ancora incerta occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sul commercio al dettaglio a marzo dell’Istat, in calo rispetto al mese precedente ma in aumento rispetto allo scorso anno. I dati sui consumi alimentari che risultano in forte crescita del 7,5% rispetto allo scorso anno sono in realtà “falsati” – ...

L’offerta del Quirinale ai partiti : Governo «neutro» per evitare l’Aumento dell’Iva : Lunedì ci sarà l'ultimo, veloce, giro di consultazioni per cercare di costruire un Governo «neutro», con un programma minimo che si occupi di legge di bilancio e Ue...

Coldiretti : l’Aumento dell’Iva colpisce i beni di prima necessità come carne - pesce - yogurt - uova - riso : Il pericolo dell’aumento dell’IVA riguarda anche beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10% e il vino e la birra al 22% che rappresentano componenti importanti nei consumi delle famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al Consiglio dei Ministri che ha varato il Def con il quadro tendenziale a legislazione vigente che incorpora l’aumento dell’Iva e delle accise. ...

Coldiretti : occorre scongiurare l’Aumento dell’Iva - colpirebbe anche beni di prima necessità : occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva in una situazione in cui i consumi continuano a rimanere stagnanti. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il calo su base annua delle vendite a febbraio dello 0,6%, anche se con un rimbalzo positivo rispetto al mese precedente (0,4%). La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che – sottolinea la Coldiretti – a far registrare l’aumento tendenziale piu’ rilevante sono i discount ...