Atletico Madrid-Suso | scatta il pressing No del Milan ma c' è la clausola

Calciomercato : il Milan rischia di perdere Suso - forte interessamento dell’Atletico Madrid : L’Atletico Madrid si muove per Suso. Tra l’attaccante del Milan, protagonista di una brillante stagione con i rossoneri e i Colchoneros ci sarebbero stati già i primi contatti: lo riportano ‘Cadena Ser’ e ‘As’. Un interesse, quello del club di Liga, accolto con favore dal giocatore che ha offerte anche da altri campionati. La partenza dello spagnolo, scrivono i media, potrebbe essere condizionata soprattutto ...

Calciomercato Atletico Madrid - dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...

Calciomercato Milan - Suso vicino all'Atletico Madrid : il possibile sostituto Video : In questa sessione di Calciomercato estivo il Milan potrebbe perdere alcuni top player. Donnarumma è to da vari club europei, come per esempio il Liverpool. Il club inglese, infatti, sta cercando un sostituto a Karius, portiere che è stato davvero disastroso nella finale di Champions League contro il Real Madrid e che ha praticamente la carriera a rischio. Su Donnarumma, comunque, è molto forte anche l'interesse del Manchester United, che ...

Atletico Madrid - Griezmann : 'Prima dei Mondiali deciderò dove giocare' : Il suo è uno dei nomi più caldi, e nei prossimi giorni catalizzerà su di sé ogni attenzione. Antoine Griezmann è stato chiaro, al termine dell'amichevole vinta contro l'Italia a Nizza. Alla domanda ...

Napoli - il gran rifiuto di Vrsaljko : 'Voglio restare nell'Atletico Madrid' : Quella di Verdi, però, non è l'unica trattativa al momento in piedi per il Napoli. Giuntoli, infatti, continua a trattare con la Sampdoria per il regista Torreira , in ballo c'è una clausola da 25 ...

Calciomercato : l’Atletico Madrid pensa ad Aguero per l’attacco : In attesa di conoscere gli sviluppi dell’affaire Griezmann, l’Atletico Madrid pensa a Sergio Aguero per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca’ segnalando l’interesse da parte del tecnico dei vincitori dell’ultima Europa League, Diego Simeone, che in alternativa sta pensando ad Angel Di Maria. A pesare sulla decisione del ...

Griezmann via dall’Atletico Madrid? Simeone piomba sul Kun Aguero : Sergio Aguero potrebbe essere il sostituto di Griezmann, l’Atletico Madrid ci ha abituati a questi clamorosi ritorni dopo un lungo girovagare In attesa di conoscere gli sviluppi dell’affaire Griezmann, l’Atletico Madrid pensa a Sergio Aguero per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca’ segnalando l’interesse da parte del tecnico dei ...

Di Maria pensa a un ritorno a Madrid - ma all'Atletico : Angel Di Maria ha nostalgia di Madrid, ma non potendo far ritorno al Real, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi quattro anni fa, ecco spuntare l'opzione Atletico. Lo scrive oggi 'AS' ...

Supercoppa Europea 2018 - Real Madrid-Atletico Madrid : quando si gioca? Data - programma e orario : Real Madrid e Atletico Madrid si sfideranno nella Supercoppa Europa 2018 di calcio. Derby di Madrid nella partita che assegnerà il primo trofeo della prossima stagione continentale, si affronteranno le due squadre che hanno vinto rispettivamente la Champions League e l’Europa League. Si giocherà a Ferragosto alla Le Coq Arena di Tallin (Estonia): appuntamento a mercoledì 15 agosto (ore 21.00). Il Real ha vinto la competizione per quattro ...

Calciomercato Sassuolo - l'Atletico Madrid su Lirola : Sassuolo - Domani, salvo sorprese, il patron Squinzi farà il summit con l'ad Carnevali per impostare la prossima stagione. Poi toccherà al congedo sempre più probabile del ds Angelozzi , con l'...