Atletica – Jesolo alza il sipario sul campionati del Mediterraneo U23

(Di giovedì 7 giugno 2018) Domani venerdì 8 giugno la cerimonia d’apertura della rassegna che sabato 9 e domenica 10 giugno, a, vedrà in pista 80 azzurri e 25 nazioni Ore di vigilia, a(Venezia), per idelUnder 23, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno allo stadio Armando Picchi. Il conto alla rovescia inizierà ufficialmente domattina con la conferenza stampa di presentazione della rassegna (ore 12.00, Terrazza Hotel Sorriso). 42 i titoli in palio: 21 maschili e altrettanti femminili. Gli arrivi sono iniziati nelle prime ore di oggi: le prime delegazioni ad atterrare all’aeroporto Marco Polo di Venezia sono state quella serba e israeliana, seguite da Algeria, Francia e Portogallo. Nel pomeriggio sono attese Turchia, Monaco, Macedonia, Malta e Tunisia, mentre è in programma per la mattinata di domani l’arrivo dell’Italia. Le gare scatteranno ...