Astori - ecco perché è morto : depositata la perizia medica : UDINE - È stata depositata la perizia medico-legale sulla morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, avvenuta il 4 marzo a Udine nell'albergo della squadra poche ore prima della...

Astori - ecco perché è morto mentre dormiva : depositata la perizia medica : UDINE - È stata depositata la perizia medico-legale sulla morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, avvenuta il 4 marzo a Udine nell'albergo della squadra poche ore prima della...

Davide Astori - arriva un aiuto per la piccola figlia Vittoria senza papà : ecco cosa ha deciso la sua ex squadra : La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un trust denominato Davide Astori trust a favore di Vittoria Astori, la figlia del calciatore morto in una camera di albergo durante la trasferta di...

Fiorentina - Corvino commuove : 'Astori? Ecco perché mi manca sempre di più' : Quella più grande, che più l'ha segnato è stata proprio la scomparsa del suo capitano: "Astori? Non è stato facile per nessuno: per Firenze, la società, i nostri tifosi, tutto il mondo sportivo e ...

Genoa-Fiorentina - brividi per Astori : ecco cosa è successo al Ferraris : Genoa-Fiorentina, si sta giocando la gara di campionato, turno non fondamentale per gli obiettivi di classifica per entrambe le squadre ma episodio commovente al 13esimo minuto, omaggio per Davide Astori, calciatore viola morto prima della gara di campionato contro l’Udinese. Al minuto numero 13 sul tabellone, il numero della maglia di Davide, e sui led a bordo del campo del Ferraris la scritta “Ciao Davide”. Minuti da brividi per ...

Morte Astori - ecco il libro sulla vita di Davide : il tributo al capitano della Fiorentina : Morte Astori – La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, omaggio per il capitano viola, ecco il libro di Mario Lancisi e Marcello Mancini “Davide Astori. Ci sono storie che…”, edito da Polistampa, si tratta di testimonianze che confermano l’amore verso l’uomo Davide che ha lasciato un ricordo bellissimo in tante persone. Il testo è una cronaca per racconti e immagini di ciò che è ...

Morte improvvisa di Davide Astori - esperto : “Basta con le speculazioni - ecco quale potrebbe essere la causa” : 1/23 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Morte Astori - Pioli : “il tatuaggio? Ecco perchè sono dispiaciuto” : Morte Astori, Pioli parla del pareggio contro la Spal e del tatuaggio per il difensore morto prima della gara contro l’Udinese, Ecco l’intervista a Sky Sport: “Sto già pensando alla prossima partita, abbiamo creato tantissimo. Siamo riusciti ad avere tante occasioni, abbiamo dimostrato di essere una squadra che puo giocare un bel calcio. tatuaggio? Mi spiace che sia uscita la notizia, è una cosa personale e nostra. È normale ...

Astori - ecco perché manca a tutti : Della morte di Astori ha colpito anche il cordoglio sincero del mondo del calcio per la perdita di un professionista mai sopra le righe. 'Davide era l'essenza della semplicità. Si dice che se ne ...

Morte Astori - le ultime : “ecco una possibile soluzione sulle cause del decesso” : Morte Astori – Tutti ancora sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, dall’’Irccs Policlinico San Donato di Milano giunge una possibile soluzione sulle cause della Morte, il giovane è deceduto a causa di una bradiaritmia, come confermato dall’autopsia. Tuttavia, prima di allora, nessun difetto né anomalia erano emersi dai numerosi controlli sanitari, l’Irccs Policlinico San Donato di Milano dà oggi una ...

Morte Davide Astori : ecco la sindrome che potrebbe averlo ucciso : Dall’Irccs Policlinico San Donato di Milano giunge una possibile soluzione in merito al mistero della Morte di Davide Astori. Il giocatore infatti, Capitano della Fiorentina e apparentemente in ottima salute, era stato trovato morto nella sua stanza di albergo. Il decesso è avvenuto nella notte: il giovane è deceduto probabilmente nel sonno a causa di una bradiaritmia, come ha poi confermato l’autopsia. Tuttavia, prima di allora, ...

Morte Astori - Saponara shock : “ecco cosa ho sentito dalla mia stanza” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, non solo i calciatori della Fiorentina ma tutto il mondo del calcio. Un grande amico del difensore era Riccardo Saponara, ecco le parole del calciatore viola sulle colonne di SportWeek: “Davide non veniva giù per la colazione. Sono andati a chiamarlo, non rispondeva, hanno aperto la porta e lo hanno trovato disteso nel letto come se dormisse. dalla mia camera ho sentito ...

Morte Astori - l’incredibile retroscena di Veretout : “ecco cosa è successo la sera prima” : Morte Astori – Tutti ancora sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ma in particolar modo i compagni di squadra che nelle ultime partite hanno conquistato una serie di vittorie da dedicare al compagno. Nel frattempo nuovo retroscena da brividi, questa volta da parte di Veretout intervistato da ‘L’Equipe’: “Ho vari ricordi di quella sera. Prima di ogni partita, un calciatore deve parlare ...

Panini - ecco altre figurine extra : si celebrano i 110 anni dell’Inter e Astori : figurine Panini. La Panini continua il racconto dell’emozionante stagione che stiamo vivendo con 5 figurine extra della raccolta “Calciatori 2017-2018”. Una figurina è dedicata al sorpasso della Juventus ai danni del Napoli, con la riproduzione della prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” del 12 marzo scorso dedicata alla vittoria dei bianconeri contro l’Udinese, mentre […] L'articolo Panini, ecco altre figurine extra: si celebrano i ...