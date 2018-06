Asd Judo Frascati Proietti | «C’è già stata ottima risposta»

Asd Judo Frascati : Favorini di bronzo ai campionati italiani Juniores : Roma – Un’altra medaglia pesante per Flavia Favorini. La forte atleta classe 2000 dell’Asd Judo Frascati ha conquistato il terzo posto nella categoria dei 63 chili ai campionati italiani Juniores che si sono svolti a Ostia nello scorso fine settimana. “E’ un risultato che conferma Flavia tra le migliori interpreti della sua classe – dice il presidente del club Nicola Moraci –”. “La gara è stata indubbiamente di ottimo ...

Asd Judo Frascati (ginn. ritmica) : Vichi - che crescita : Roma – Una finale regionale ricca di soddisfazioni. Nello scorso fine settimana il settore della ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati ha applaudito le atlete presenti all’appuntamento conclusivo del campionato Kabaeva. Tenutosi presso il palazzetto di Ariccia. «Rispetto alla precedente gara e nonostante un periodo di tempo limitato per la preparazione, le nostre atlete hanno dato importanti segnali di miglioramento e si sono tutte ...

Asd Judo Frascati : Farina conquista la cintura nera : Roma – Un fine settimana da ricordare per Veronica Farina. L’atleta classe 1999 in forza all’Asd Judo Frascati ha confermato il suo buon momento anche nella gara di qualificazione ai campionati italiani Juniores. Che è andata in scena sabato scorso a Fabbrica di Roma. La Farina ha fatto tre incontri vincendoli con personalità e ottimo stile, aggiudicandosi la prova e conquistando nel contempo il pass per la kermesse tricolore di categoria ...

Asd Judo Frascati (ginn. artistica) : Podi a raffica : Roma – Tanti ottimi riscontri dalle prove del torneo individuale federale Silver svoltesi ad Aprilia per il settore della ginnastica artistica dell’Asd Judo Frascati. Le ragazze allenate da Francesca Ciappetta e da Giorgia Coni e Cristina Caputo hanno dato dimostrazione di ottime qualità. “Non possiamo che essere soddisfatte di come sono andate le gare” – commenta la Ciappetta-. “Nonostante questo sia stato un anno con ...

Asd Judo Frascati : Mascherucci primo a Rosignano : Roma – Prosegue il percorso di Roberto Mascherucci verso gli appuntamenti più importanti della stagione Master. L’atleta classe 1971 dell’Asd Judo Frascati ha dimostrato di essere già in un ottimo stato di forma nel torneo andato in scena domenica scorsa a Rosignano, in provincia di Livorno. Mascherucci ha affrontato quattro incontri contro atleti della sua categoria (M4), ma anche più grandi (M5) e più piccoli di lui (M3). “I primi ...