Ascolti tv 6 giugno 2018 | com’è andato Avanti un altro in prima serata

Ascolti TV | Mercoledì 6 giugno 2018. Avanti un Altro pure di Sera vince con il 17.5% - la Sciarelli all’11.6%. Flop Petrolio (6.9%). Scanzonissima chiude al 5.9% : Avanti un Altro, pure di Sera! Su Rai1 Petrolio – Speciale ha conquistato 1.480.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro, pure di Sera! ha raccolto dAvanti al video 3.428.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.137.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Transporter ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto dAvanti al ...

Ascolti tv ieri - Petrolio vs Avanti un altro – speciale | Dati Auditel 6 giugno 2018 : Auditel 6 giugno 2018, vince Avanti un altro Gli Ascolti tv ieri, mercoledì 6 giugno 2018, hanno decretato il vincitore della prima serata fra Petrolio e Avanti un altro. Canale 5, per battere la concorrenza, ha puntato tutto su una prima serata davvero particolare e su Paolo Bonolis. E’ stato proprio il suo quiz, che solitamente va in onda nella fascia pre-serale, a tener compagnia ai telespettatori con numerosi ospiti vip fra cui anche ...

Ascolti tv 5 giugno 2018 : ecco chi ha vinto la serata : Wind Music Awards 2018, Ascolti tv: ieri sera a seguire Rai1 sono stati oltre 4 milioni di spettatori Tantissime canzoni in scaletta, molti ospiti e buoni Ascolti tv. Questa, in buona sostanza, la tavola apparecchiata dalla prima puntata di Wind Music Awards 2018, trasmessa martedì 5 giugno in prima serata su Rai1. Ieri sera, infatti, […] L'articolo Ascolti tv 5 giugno 2018: ecco chi ha vinto la serata proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 5 giugno 2018. I Wind Music Awards vincono senza botto (19.2%) - Pelè 12.6% - Floris 10.4% : Wind Music Awards Su Rai1 il primo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 ha conquistato 4.131.000 spettatori pari al 19.2% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 il film Pelè ha raccolto davanti al vide 2.773.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 The Call ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 il film Il mistero delle pagine perdute ha intrattenuto 1.567.000 spettatori (7.4%). Su ...

Ascolti tv ieri - Wind Music Award vs Pelè vs diMartedì | Dati Auditel 5 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 5 giugno 2018? Chi ha vinto la prima serata fra i Wind Music Award su Rai 1, il film Pelè su Canale 5 e diMartedì di Giovanni Floris su La7? La prima serata di uno degli eventi Musicali più attesi dell’anno ha portato sul palco dell’Arena di Verona numerosissimi artisti, ma anche due super ospiti internazionali del calibro di Alvaro Soler e Rita Ora. L’evento, condotto ancora una volta da ...

Ascolti TV | Lunedì 4 giugno 2018. In 6 mln per la Nazionale (24.2%) - la finale del GF a 3 - 8 mln (23.6%) : Grande Fratello: Simone Coccia e Gina Lollobrigida Su Rai1 l’amichevole di calcio Italia-Olanda – dalle 20.45 alle 22.35 – ha conquistato 6.020.000 spettatori pari al 24.22% di share. Su Canale 5 – preceduta da una presentazione di 1 minuto e 28 secondi (3.673.000 – 14.57%) – la finale di Grande Fratello 15 - in onda dalle 21.31 all’1.34 – ha raccolto davanti al video 3.797.000 spettatori pari al ...

Ascolti tv 4 giugno 2018 : com’è andata la finale di Grande Fratello 15 : Grande Fratello 2018, Ascolti tv: ieri sera la finale seguita da 3,8 milioni di telespettatori Ecco gli Ascolti tv registrati dalla finale di Grande Fratello 2018. Ieri sera, in prima serata su Canale5, l’ultima puntata di “GF 15” è stata seguita da una media di 3 milioni 797 mila telespettatori, pari al 23,6% di share. […] L'articolo Ascolti tv 4 giugno 2018: com’è andata la finale di Grande Fratello 15 proviene da ...

Ascolti tv ieri - Grande Fratello 15 – finale | Dati Auditel 4 giugno 2018 : L’amichevole fra Italia e Olanda o la finale del Grande Fratello 15? Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv di ieri, 4 giugno 2018? La sfida è stata accesissima. Gli sportivi si sono sintonizzati su Rai 1 per seguire la Nazionale di Calcio, gli amanti del trash, invece, avendo votato fedeltà assoluta a Barbara d’Urso non si sono persi nemmeno un secondo dell’ultima puntata del reality. +++ Ascolti tv in uscita per le 10:00 circa ...

Ascolti TV | Domenica 3 giugno 2018. Amici 21.8% - Fazio 16.9%-15.3% - Giletti 8.6% : Amici 17 Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.542.000 spettatori pari al 16.9% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.014.000 spettatori (15.3%). Su Canale 5 la semifinale di Amici 17 (in onda dalle 21.17 alle 24.18) ha raccolto davanti al video 4.065.000 spettatori pari al 21.8% di share; l’ultima parte, in onda dalle 24.21 alle 24.35, è stata seguita da 1.937.000 spettatori con il 21.7%. Su Rai2 NCIS ...