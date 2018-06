Arriva Jurassic World - Il regno distrutto | calderone di déjà-vu

Rocket League : questo mese Arrivano le jeep di Jurassic Park : Rocket League sta per arricchirsi con il DLC Jurassic World Car Pack che introdurrà nuove auto e oggetti cosmetici nel titolo di Psyonix il prossimo 18 giugno. Come riporta Dualshockers, il Jurassic World Car Pack introdurrà la Jurassic jeep Wrangler Battle-car con la decalcomania Jurassic World per le auto della squadra blu e una decalcomania Jurassic Park per la squadra arancione. Inoltre, il DLC includerà un'esplosione per il goal e nuove ...