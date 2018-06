Arriva il caffè ai broccoli | toccasana per la salute

quotidianodiragusa

: Nei lunghi giorni dell’Ego, tra tanti politici alla disperata ricerca del nostro bene, c’è questo rene anonimo che… - MaxGramel : Nei lunghi giorni dell’Ego, tra tanti politici alla disperata ricerca del nostro bene, c’è questo rene anonimo che… - NutraceuticaIT : Australia, arriva il caffè a base di broccoli - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Australia, arriva il caffè a base di #broccoli. Già servito in alcuni bar di Melbourne. Secondo uno studio di @CSIROnews gli a… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) In alcuni bar di Melbourne in Australia è in vendita ilai, un vero e proprioper la. Ideato da alcuni scienziati.