Arriva il caffè ai broccoli | gli effetti sulla dieta

(Di giovedì 7 giugno 2018) Le verdure fanno bene alla…ma che fatica mangiare! Da oggi però non sarà più così difficile grazie alai. La novitàdall’Australia, dove i ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Csiro) e della Hort Innovation, hanno realizzato con iun estratto in polvere che si può aggiungere non solo al, ma anche a torte, zuppe e frullati. Il suo effetto? Consente di consumare la dose giornaliera di verdura consigliata dall’OMS a beneficio della nostra salute. L’idea è nata dopo che uno studio ha messo in evidenza un dato allarmante: “La ricerca dimostra che in media gli australiani non assumono la dose giornaliera raccomandata di verdura – ha spiegato John Lloyd della Hort Innovation -. e opzioni come la polvere dicontribuirà a risolvere questo problema”. ...