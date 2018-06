ARGENTINA-ISRAELE Partita annullata | un antipasto di quel che può succedere

L’ARGENTINA cancella la sfida con Israele. Messi : “Non gioco con chi uccide i bambini” : L’amichevole fra Israele e Argentina, prevista per sabato a Gerusalemme, è stata annullata. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente argentino Mauricio Macri per cercare di salvare il match ma non c’è stato nulla da fare. La partita - ha affermato la ministra dello Sport Miri Regev - è stata cancellata per via di minacce di gruppi t...

Lieberman su partita con ARGENTINA : “vergogna cedere a chi odia Israele” : Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman contesta la decisione di cancellare per motivi di sicurezza l’amichevole di calcio tra l‘Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme dopo le proteste palestinesi: per Lieberman si tratta “di una vergogna il fatto che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle pressioni di coloro che odiano Israele e il cui unico scopo è nuocere al diritto di Israele ...

M.O. - palestinesi : pressioni di Messi per cancellare l'amichevole Israele - ARGENTINA a Gerusalemme : "I valori, l'etica e il messaggio dello sport hanno vinto oggi, mostrando ad Israele il cartellino rosso" ha detto Jibrib Rajoub. "E' una vergogna che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle ...

Annullata Israele-ARGENTINA - Higuain : 'Giusto così' : Roma, 6 giu. , askanews, E' stata cancellata l'amichevole in programma sabato a Gerusalemme tra la nazionale israeliana e l'Argentina di Jorge Sampaoli. Il test aveva messo sotto pressione le ...

Anche l'ARGENTINA di Messi si unisce al boicottaggio di Israele : Il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, ci era andato giù pesante: “Milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno la maglietta di Lionel Messi”. Questo nel caso in cui la nazionale argentina fosse volata a Gerusalemme a celebrare la tradizionale partita amichevole con la squadra

Israele-ARGENTINA - la crisi diventa politica. Lieberman 'E una vergogna che il calcio argentino si pieghi a chi odia il nostro Paese' : Rajoub ha poi denunciato il 'messaggio politico' che Israele voleva dare alla partita sostenendo con il mondo 'grazie alla presenza di Messi' che 'le cose sono normali'. La squadra per giorni aveva ...

