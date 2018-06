Argentina - Dybala : 'Messi è il mio idolo. Al Mondiale temo la Francia' : 'Messi è sempre stato il mio idolo, un giocatore che fa cose incredibili e va ammirato per quel che ha fatto, quel che fa e quel che farà'. Parola di Paulo Dybala, che dal ritiro dell'Argentina ha ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati dell’Argentina : Icardi escluso - ci sono Higuaín e Dybala : Jorge Sampoli ha deciso: Mauro Icardi non giocherà il Mondiale. Il ct dell’Argentina ha reso noto la lista dei 23 giocatori che poterà ai Mondiali di calcio di Russia 2018 e tra questi il grande escluso è indubbiamente l’attaccante nerazzurro. Non è bastato quindi il titolo di capocannoniere della Serie A ad Icardi per convincere Sampoli. Esclusioni importanti anche quelle del giallorosso Diego Perotti e del futuro interista Lautaro ...

Argentina - Icardi e Dybala nella lista dei 35 pre-convocati per Mondiale : Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha diramato l’elenco dei 35 preconvocati per il Mondiale. Presenti nella lista 8 giocatori della nostra Serie A, più il prossimo acquisto dell’Inter Lautaro Martinez: Portieri: Sergio Romero, Willy Caballero, Nahuel Guzman, Franco Armani. Difensori: Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Federico Fazio, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Nicolas ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Argentina : c’è Mauro Icardi - presenti anche Dybala ed Higuain : Si avviano alla conclusione i vari campionati nazionali nel Vecchio Continente: si inizia a pensare all’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Russia 2018. Le varie selezioni stanno iniziando a comunicare le liste dei pre-convocati in vista della sfida iridata: oggi è toccata ad una delle squadre più attese, l’Argentina. Jorge Sampaoli ha annunciato la lista dei 35, che andrà ridotta ovviamente poi a 23: presenti ...